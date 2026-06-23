Los lentes de aumento son un accesorio indispensable para millones de mujeres, pero también forman parte de su imagen personal. Por eso, al elegir un nuevo look, es importante encontrar un corte de cabello que armonice con la forma del rostro y con el estilo de los lentes para lograr una apariencia equilibrada y favorecedora.

6 cortes de cabello recomendados para mujeres que usan lentes de aumento

De acuerdo con especialistas en belleza y tendencias capilares, algunos cortes ayudan a enmarcar mejor el rostro cuando se utilizan lentes, aportando frescura, elegancia y un efecto rejuvenecedor. Además, permiten que las monturas se integren de forma natural al conjunto del look, convirtiéndose en un complemento del peinado y no en un elemento que compita con él. Según Glamour, los cortes con movimiento, capas y estructuras que aportan equilibrio al rostro suelen ser los más favorecedores para quienes usan lentes de manera habitual. Estas son algunas opciones:

1. Bob clásico a la altura de la mandíbula: El bob es uno de los cortes más versátiles y elegantes. Su longitud ayuda a enmarcar el rostro y permite que los lentes destaquen sin sobrecargar la imagen. Además, es fácil de peinar y funciona con distintos tipos de monturas, desde las más discretas hasta las más llamativas.

2. Long bob con capas suaves: Esta versión más larga del bob aporta movimiento y ligereza al cabello. Las capas suaves ayudan a suavizar las facciones y crean un equilibrio visual con los lentes. Es una excelente opción para quienes buscan un estilo moderno sin renunciar a la comodidad.

Cortes de cabello para mujer: tipo long bob con capas suaves.|(Pinterest)

3. Corte pixie texturizado: El pixie es ideal para mujeres que desean un look práctico y lleno de personalidad. Al dejar el rostro más despejado, permite que los lentes se conviertan en protagonistas del estilo. La textura en la parte superior añade volumen y evita que el corte luzca demasiado rígido .

El pixie es ideal para mujeres que desean un look práctico y lleno de personalidad. Al dejar el rostro más despejado, permite que los lentes se conviertan en protagonistas del estilo. . 4. Melena media con flequillo cortina: El flequillo cortina se ha convertido en una de las tendencias más populares porque enmarca el rostro sin ocultarlo por completo. Combinado con una melena media, crea una apariencia fresca y equilibrada que armoniza muy bien con distintos tipos de lentes.