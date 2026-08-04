Así es como debes conservar y desechar medicamentos de forma segura

No hay dudas de que la ciencia ha avanzado muchísimo y lo sigue haciendo en el ámbito farmacéutico. Los medicamentos siguen siendo una de las principales herramientas para batallar con ciertas dolencias y enfermedades, pero su efectividad depende de varios factores que deben ser tomados en cuenta por cada persona.

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En este marco, los profesionales de la salud e instituciones gubernamentales y privadas advierten sobre el manejo de los medicamentos, sobre todo de aquellos que han vencido o que ya no utilizamos. Al respecto, resulta sumamente importante saber cómo guardarlos y cómo desecharlos correctamente.

¿Cómo guardar los medicamentos?

Desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han difundido en varias ocasiones recomendaciones sobre el manejo que se le da a los medicamentos en el hogar. En este punto, la entidad insiste en la importancia de “procurar que los medicamentos que se consumen estén en las mejores condiciones de calidad, de tal manera que, aseguremos el efecto terapéutico deseado y se reduzcan las posibles reacciones adversas”.

Por tal motivo, detalla las siguientes recomendaciones para guardar correctamente los medicamentos y garantizar un uso adecuado:



No exponga los medicamentos al calor, aire, luz y humedad; manténgalos en ambiente seco y fresco.

Revise la fecha de caducidad y elimínelos si están vencidos, las medicinas caducadas pueden dañar la salud.

Evite tomar medicinas que hayan cambiado su textura, olor o sabor; aunque no estén vencidas.

Mantenga el medicamento en sus envases originales bien cerrados y verifique que estos se encuentren en buenas condiciones; si la etiqueta está deteriorada no lo consuma.

Si el medicamento requiere temperatura entre 2°C y 8°C debe mantenerse en refrigeración.

Evite que los medicamentos estén al alcance de los niños.

Siempre compre los medicamentos en farmacias establecidas para garantizar la calidad.

¿Cómo desechar los medicamentos?

Estos pasos detallados resultan de suma importancia ya que previene situaciones de salud adversas y tratamientos en vano. Sin embargo, no todo pasa por el almacenamiento de los medicamentos sino que el IMSS también pone el foco en aquellos que deben ser descartados y en cómo hacerlo.

“Los sobrantes de medicamentos deben ser desechados, principalmente si se trata de una suspensión y los que son reconstituidos”, remarca la entidad. Además, añade que no debemos tirar al drenaje o a la basura las medicinas que ya no se usan, mientras que las contaminadas y las caducadas “deben depositarse en farmacias o centros oficiales que dispongan de contenedores para este fin”.

Por su parte, fuentes bibliográficas relacionadas con la salud comparten una serie de consejos para desechar medicamentos de forma correcta:

