Evita el daño hepático: 6 hábitos clave para cuidar la salud de tu hígado

El cuerpo humano es una verdadera máquina compleja cuyos componentes están perfectamente relacionadas para garantizar un funcionamiento óptimo y que perdure con el paso de los años. Cuidar de su salud es nuestra responsabilidad y es que debemos procurar que este organismo reciba todo lo necesario para su funcionamiento.

La alimentación, la actividad física y la prevención de vicios se encuentran entre los hábitos más recomendados por los especialistas para lograr este objetivo. En este marco, hay expertos especializados en sus diferentes sistemas y, en esta oportunidad, las advertencias se centran en la prevención del daño hepático.

¿Qué es el daño hepático?

Desde la Clínica Universidad de los Andes (Chile) precisan que el hígado es un órgano crucial para el funcionamiento del organismo, ya que participa en funciones como la desintoxicación, la síntesis de proteínas y el almacenamiento de nutrientes. Sin embargo, advierten que el daño hepático es una lesión o deterioro de las células del hígado, frente a la cual el organismo intenta curarse por sí mismo.

Las complicaciones del daño hepático dependen de la causa de los problemas que se tengan y, si no se realiza un tratamiento, la enfermedad del hígado puede avanzar y convertirse en insuficiencia hepática, que puede ser mortal, alertan desde el Instituto Mayo Clinic (Estados Unidos).

Hábitos para cuidar el hígado

De las dos instituciones mencionadas anteriormente, se desprenden algunos consejos que apuntan a prevenir el daño hepático. En ambos casos hacen referencia a hábitos saludables que ayudan a cuidar a este órgano y garantizar su buen funcionamiento en nuestro cuerpo.

En este punto, resulta interesante destacar que la Asociación Europea para el Estudio del Hígado remarca que “la modificación del estilo de vida sigue siendo el eje central del tratamiento y la prevención de la enfermedad hepática”. Al respecto, a continuación se detallan los 6 hábitos clave para cuidar el hígado, según se desprende de diversos estudios médicos:

