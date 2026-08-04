Manualidades de Paw Patrol: 3 ideas creativas para crear tus recuerdos para fiestas

En las redes sociales podemos encontrar diferentes maneras de entretenernos. Los videos son los que se llevan la mayoría de las miradas y likes, pero existen propuestas muy interesantes que pueden ayudarnos a ocupar nuestro tiempo en ideas creativas y de mucha imaginación.

Las manualidades aparecen entre estas ideas que circulan en plataformas digitales y muchas de ellas están inspiradas en personajes de televisión y cine, videojuegos o artistas. Al respecto, hoy te proponemos llevar a cabo algunos proyectos relacionados con la serie animada Paw Patrol.

Manualidades de Paw Patrol

Las manualidades que se detallarán no solo están inspiradas en Paw Patrol sino que sirven como recuerdos para fiestas. Con simples pasos y pocos materiales, las siguientes ideas creativas ofrecen un gran resultado:

Mosaico o marco de fotos

Materiales



Palitos de helado de madera (naturales o de colores).

Goma EVA (foamy) o cartulina de colores (rojo, azul, amarillo, rosa).

Silicona fría o pegamento escolar.

Impresiones pequeñas del escudo de Paw Patrol y de los personajes.

Paso a paso



La base: Pega 4 palitos de helado formando un marco cuadrado. Si usas palitos naturales, puedes pintarlos con tempera o acrílico según el personaje favorito (azul para Chase, rojo para Marshall, rosa para Skye). Los detalles: Recorta en goma EVA la silueta de una huella de perro grande para pegarla en una de las esquinas del marco. Personalización: Añade el escudo de Paw Patrol arriba o abajo y una pequeña foto del cumpleañero o una tarjeta de "Gracias por venir". Sostén: Pega una tira de cinta magnética atrás para que sea un imán de heladera, o una pestañita de cartón para apoyarlo en una mesa.

Ideas creativas de Paw Patrol

La propuesta anterior fue solo la introducción a las manualidades de Paw Patrol. A continuación, se detallan otros proyectos que no solo entretienen con el proceso de creación sino que sorprenden al verlos concretados:

Tarros centinela "Botiquín de Entrenamiento" (Dulceros)

Materiales



Frascos pequeños de plástico transparente (o vasos con tapa de domo).

Pintura o cartulinas con los colores de los cachorros.

Etiquetas impresas tipo "Snacks de Entrenamiento Cachorro".

Limpiapipas o cinta para decorar.

Golosinas o galletitas con forma de huesito.

Paso a paso



Decoración del frasco: Pega una franja de cartulina del color del personaje en el centro del frasco. La etiqueta: Diseña o imprime pequeñas etiquetas circulares con la cara de un personaje y el nombre de cada invitado (o la frase "Alimento de Cachorro"). La tapa: Cubre la tapa del frasco pegando un círculo de goma EVA con una huellita en relieve hecha del mismo material. El relleno: Llena el tarro con cereales, galletitas dulces con forma de hueso o caramelos de colores.

Vinchas / Diademas de orejitas de cachorro

Materiales



Vinchas o diademas plásticas sencillas.

Fieltro o pañolenci (o goma EVA) de color café, negro, blanco y rosa.

Pegamento universal o silicona líquida.

Moldes simples de orejas de perro (caídas para Marshall/Chase, o peluditas para Skye).

Paso a paso

