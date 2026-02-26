¿La manicura semipermanente tiene riesgos? Lo que debes saber antes de aplicártela

Puede que si tienes ganas de hacerte una manicura permanente, pero nunca te has hecho una, tengas muchas dudas. Lo más probable es que temas que esta puede dañar las uñas y la respuesta es sí, pero depende mucho de cómo se aplique y retire. Es importante tomar en cuenta que no es peligrosa por sí misma, pero el uso frecuente, los productos químicos y una mala técnica pueden provocar daños significativos, como causar alergias, provocar debilitamiento o incluso infecciones.

¿Qué es la manicura semipermanente y por qué se usa tanto?

A grandes rasgos, la manicura semipermanente utiliza esmaltes en gel que se secan con lámpara LED o UV; esto permite que te duren entre dos y tres semanas sin perder el brillo. Es ideal para quienes buscan algo práctico, que no tienen que estar retocando, pues mantienen una rutina muy activa.

|Crédito: Leeloo The First

Una mala práctica que daña mucho tus uñas es cuando se retira arrancando el esmalte de las uñas, algo mucho más común de lo que podrías pensar. Esto puede dañar seriamente la capa superficial de la uña.

Riesgos más comunes de la manicura semipermanente

Uno de los efectos más frecuentes es el debilitamiento de tus uñas naturales. Esto ocurre cuando se colocan, pues se lima demasiado la superficie o se usa acetona agresiva para retirar el producto. Con el tiempo eso las va señalando, volviéndolas finas, quebradizas y sensibles. También existe la posibilidad de tener reacciones alérgicas a ciertos componentes químicos, los cuales se pueden encontrar en los geles, como los acrilatos. Estas reacciones se manifiestan como enrojecimiento, picazón o inflamación alrededor de los dedos.

Otro punto importantísimo es la higiene con la que se nos hace la manicura, ya que al no estar bien esterilizados puede haber riesgos de infecciones por hongos o bacterias.

¿Quiénes deberían tener más cuidado?

Si tienes uñas frágiles, dermatitis, alergias cutáneas o problemas previos en la piel, te recomendamos ir con cuidado y mejor consultar antes a un especialista. Otras personas que deben tener cuidado son aquellas que se muerden las uñas con frecuencia y se hacen lesiones en la zona.