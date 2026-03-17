No los tires: El truco para convertir tus retazos de tela en los marcos de fotos más chic
Aprende a hacer marcos de fotos con retazos de tela. Muchas personas los botan, pero son ideales para darle color y estilo a tus fotografías.
En tiempos donde la decoración sostenible gana cada vez más protagonismo, reutilizar materiales que ya tenemos en casa se ha convertido en una tendencia clave. Entre las ideas más creativas del momento aparece una propuesta simple y decorativa: transformar retazos de tela en marcos de fotos originales.
Este tipo de proyectos DIY no solo permite reducir el desperdicio textil, sino también crear piezas únicas para decorar estanterías, escritorios o paredes. Con telas que sobran de proyectos de costura, ropa vieja o pequeños retales, es posible dar vida a marcos personalizados con mucho estilo.
¿Cómo hacer marcos de fotos con retazos de tela?
Convertir retazos de tela en marcos decorativos es un proyecto sencillo que no requiere experiencia previa en manualidades. Solo se necesitan algunos materiales básicos y unos minutos de trabajo.
- Un marco de fotos de madera, cartón o plástico
- Retazos de tela
- Pegamento o cola blanca
- Tijeras
- Pincel o brocha pequeña
DIY: decora tus marcos de fotos con retazos de tela en 5 pasos
- Limpiar bien la superficie del marco para que el pegamento se adhiera correctamente.
- Cortar la tela en piezas del tamaño adecuado según la forma del marco.
- Aplicar una capa de pegamento sobre la superficie.
- Colocar la tela con cuidado y presionar suavemente para evitar arrugas.
- Dejar secar y recortar los sobrantes si es necesario.
El resultado es un marco completamente renovado, con textura y color. Además, se pueden combinar diferentes telas para crear diseños patchwork o estilos más minimalistas usando un solo estampado.
@designerluisa Siempre contesto lo mismo 🤷🏼♀️ #costura #diseño #diy ♬ pastel skies - Rook1e
Decoración sostenible: reutilizar telas es una de las tendencias 2026
La reutilización de textiles forma parte del movimiento de decoración sostenible que busca reducir residuos y aprovechar materiales existentes para crear nuevos objetos decorativos. Según la diseñadora y experta en interiorismo Emily Henderson, incorporar elementos hechos a mano en la decoración aporta personalidad y autenticidad a los espacios, algo que muchas veces no se consigue con piezas industriales.
Este tipo de proyectos también encaja con la tendencia del upcycling, que consiste en dar una nueva vida a objetos o materiales que normalmente terminarían en la basura. Con un poco de creatividad y algunos retazos de tela olvidados en casa, es posible crear marcos de fotos originales, sostenibles y llenos de estilo.