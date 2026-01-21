inklusion logo Sitio accesible
46 ideas de outfits casuales para mujer: los puedes usar en cualquier ocasión y con todo tipo de cuerpo

Si sientes que necesitas renovar tu estilo, pero no tienes idea de cómo empezar, toma nota: estos outfits casuales le quedan bien a todas y se ven sofisticados.

Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Andrea Ávila | DR

Para esos días en los que te quieres ver bien y estar cómoda, lo mejor es recurrir a outfits casuales que se adaptan a cualquier ocasión y favorecen a todos los tipos de cuerpo. Y contrario a lo que suele pensarse, no tienes que transformar tu clóset por completo, sino que basta con tener las prendas indicadas para irlas combinando dependiendo del clima y las actividades que tengas pensadas para el día.

Cómo hacer outfits casuales que se vean elegantes: los básicos que necesitas

Un truco de estilo que no muchas conocen, es que existen ciertas piezas que sí o sí hay que tener en el armario porque son versátiles y pueden llevarse de diferentes formas. A estos modelos se les conoce como "básicos", pero no significa que sean aburridos ni mucho menos, sino que son la base para armar outfits casuales que funcionen de día o de noche; para el frío o para el calor; para una salida con amigos o para un día de trabajo.

Algunas de los modelos que te conviene tener, sin importar tu tipo de cuerpo y te ayudarán a crear atuendos increíbles, son:

  • Chamarra oversize tipo cuero.
  • Pantalones negros.
  • Cárdigans con botones en tonos neutros.
  • Chalecos de punto.
  • Jeans clásicos con pierna ancha.
  • T-Shirt blanca básica.
  • Blazer oversize.
  • Falda midi.
  • Faldas de mezclilla.
  • Playera oversize.
  • Chamarra de mezclilla.
  • Pantalones cargo.
  • Camisa blanca oversize.
  • Camisa a rayas.
  • Vestidos lenceros largos.
  • Usar la mezclilla como base es siempre un acierto.
  • El negro es un color elegantísimo y qué mejor que aprovecharlo en looks con medias para estilizar tu figura.
  • Los pantalones rectos están en tendencia y le favorecen a todas las siluetas.
  • Otra prenda que te permite experimentar son las faldas; mini, midi o de mezclilla.
  • Los zapatos tienen el poder de transformar los outfits casuales al instante.
En cuanto a las siluetas, los modelos que definitivamente no te pueden faltar, son:

  • Loafers clásicos.
  • Botas con plataforma.
  • Tenis negros.
  • Tenis chunky blancos.
  • Sandalias de plataforma.
  • Stilettos con tacón bajo.
  • Para usar una minifalda, se puede combinar con chamarras de mezclilla, camisas fajadas o playeras oversize.
  • Y para alargar tu figura, los cortes midi son perfectos; ya sea en falda o pantalones.
  • Un poco más relajado, pero igual con mucho estilo, son los pantalones cargo que muchas aman por su comodidad.
  • Un secreto para remarcar la cintura, es elegir una pieza de tiro alto y sumar un top ligeramente más corto.
  • Otra ventaja de las faldas midi es que se pueden usar con tenis o sandalias, dependiendo de la ocasión.
  • Los vestidos lencero también son súper versátiles y hay en muchos colores o texturas.
  • Las capas son perfectas para cuando el clima está cambiante, ya que pueden irse poniendo o quitando: apuesta por camisas, blazers o suéteres.
Con estas inspiraciones de outfits casuales para mujer, tendrás la facilidad de transformar tu estilo y aprovecharás cada pieza de tu guardarropa sin preocuparte por verte desarreglada. Y para perfeccionar tus looks, no olvides agregar peinados lindos o maquillajes ideales para tu tono de piel .

