Ni mucha distancia ni mucho tiempo... esta es la clave para fortalecer tu cuerpo

El ámbito de salud es uno de los elementos más importantes que algunas personas toman en consideración. Aunque es extraño encontrar personas que no quieran estar bien, realmente son pocas las que cuidan su cuerpo de manera eficiente. Y en el aspecto del ejercicio físico, muchos expertos comienzan a cuestionar que caminar una cantidad de pasos o una cantidad de kilómetros… sea suficiente. Esto se argumenta.

¿Caminar no basta para cuidar tu cuerpo?

Entre los consejos generales que se dan para el cuidado y fortalecimiento del cuerpo se encuentra el de una caminata de al menos 20 minutos. Y aunque de manera básica esto permite que las personas se mantengan en movimiento, no es suficiente si lo que se busca es realmente fortalecer el apartado físico.

El catedrático Felipe Isidro indicó lo siguiente: "No es lo mismo caminar una hora a un paso suave que realizar una caminata a un paso ligero de 30 minutos". Es decir, la intensidad y el agregado de fuerza son elementos trascendentales para que las personas realmente aprovechen sus tiempos de ejercicio.

El dar 10, 000 pasos puede ayudar en buena medida, pero la persona requiere de retos que incluso incrementen su ritmo cardíaco. Esto con la finalidad de exigir al cuerpo y así se logre no solo el movimiento de articulaciones, sino un fortalecimiento muscular que le hará bien a cualquier persona.

¿Cuáles son las claves para fortalecer el cuerpo con una caminata?

De manera concreta, algunos especialistas indican que primero se debe tomar en cuenta la intensidad. Para obtener beneficios reales se requiere de llegar entre los 120 y 140 pasos por minuto, esto se indicaría con una clara reacción del cuerpo donde es posible hablar aunque con un poco de complicaciones por el esfuerzo generado al tratar de mantener ese paso.

En un segundo aspecto está el tipo de superficie donde se camina. No se recomienda estar en un espacio plano-llano, sino que se reta a los caminadores a incorporar pendientes que desafíen el control del organismo. Si vas a un gimnasio, basta con poner la cinta a un 12% de inclinación y una velocidad de 4.8 kilómetros por hora.

Y si la fortaleza es el objetivo, caminar puede ser un complemento, pero se requiere de ejercicios que eviten la pérdida de masa muscular… sobre todo con los adultos mayores.