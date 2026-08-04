Las 3 plantas carnívoras que son fáciles de cuidar, ideales para principiantes

Las plantas carnívoras son muy llamativas debido a su apariencia única y por ser capaces de comer insectos, razón por la que es muy popular entre los amantes de la jardinería. Es posible que tengas esa curiosidad de tener una en casa, pero posiblemente tengas miedo de no poder cuidarlas correctamente, en especial para los principiantes.

Para que no te desesperes, te detallaremos 3 opciones que se destacan por ser fáciles de cuidar, alternativas que sin problema puedes tener en casa y que no suelen ser muy estrictas. Toma nota de las especies que te daremos.

¿Qué plantas carnívoras puedo tener en casa?

Existe una amplia variedad de plantas carnívora, pero cada una de ellas tiene un cuidado específico que debes seguir para que puedan sobrevivir en casa. Para los principiantes hay muchas opciones para escoger, pero te recomendaremos 3 ejemplares que son fáciles de cuidar:

Venus Atrapamoscas

Seguramente las has visto; se destacan por tener hojas que parecen un par de mandíbulas que se cierran al tener a su presa. Para que tu planta pueda sobrevivir, es necesario que le proporciones los siguientes aspectos:



Dale sol indirecto; un buen lugar para colocarlas es en una ventana o en un espacio con techo transparente. Si quieres ubicarla al sol, hay que acostumbrarla progresivamente para evitar que sus hojas se quemen. Un mínimo de 4 horas de luz al día.

Usa el método de "riego por bandeja", en una base, agrega 1 a 2 centímetros de agua y encima coloca la maceta para que pueda absorber el líquido.

Si no comen, no van a morir, pero su crecimiento será más lento. No obligues su alimentación; ellas lo hacen solas.

#DionaeaMuscipula #PlantasCarnivoras #CarnivorousLand #PlantasExoticas ♬ original sound - Carnivorous Land - Carnívoras @carnivorousland 🌱 Serie: Conociendo las plantas carnívoras 🌱 Hoy hablamos de la reina de las plantas carnívoras: la Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula). Famosa por sus trampas en forma de boca, esta increíble especie ha desarrollado uno de los mecanismos de captura más fascinantes del reino vegetal. Pero, contrario a lo que muchos creen, no vive únicamente de insectos. En este video te cuento cómo funciona, cuáles son sus cuidados básicos y los errores más comunes que pueden afectar su crecimiento. ☀️ Mucho sol. 💧 Agua baja en minerales. 🌱 Un sustrato adecuado. Con esos pilares tendrás una planta sana y llena de trampas. 👇 ¿Fue la Venus atrapamoscas la primera planta carnívora que conociste? #VenusAtrapamoscas

Drosera

Una de las plantas carnívoras que se destacan por tener pequeños "pelitos rojos" en sus tallos u hojas; incluso en algunos casos puedes ver algunas gotas en los filamentos. Para que puedas mantenerla en casa, aplica los siguientes pasos:



Igualmente, dale mucha luz directa, preferentemente de las 7 a las 11 de la mañana, para que no se quemen.

Procura que no estén en lugares con temperaturas menores a los 10°C.

No olvides aplicar la técnica de "riego por bandeja", y puedes ayudarlas colocándolas en un terrario para crearles un ambiente húmedo.

Pinguícula

Dentro de las opciones que son fáciles de cuidar e ideales para principiantes, se recomienda la "pinguícula", a simple vista parece una suculenta, pero en sus tallos tiene unos pequeños filamentos donde atrapa a sus víctimas. Aplica los siguientes requisitos para que sobreviva:

