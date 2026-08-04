VIDEO: Reconocida influencer y modelo pierde un diente tras INCREÍBLE accidente en Cabo Verde

Recientemente se ha hecho viral el video donde una modelo e influencer pierde un diente de una manera increíble, pues se encontraba comiendo un tamarindo recién cortado y de la nada se rompió un diente y el momento de su reacción fue captada, dejando un momento tanto divertido como impresionante.

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Se trata de la reconocida creadora de contenido Arianny Tenorio, quien durante un viaje a Cabo Verde junto a su novio Luisito Comunica sufrió un increíble percance en su dentadura que terminó afectando su imagen…

¿Qué le pasó a Arianny Tenorio y cómo perdió su diente en Cabo Verde?

De acuerdo con un video posteado en redes, Arianny se encontraba en el país africano comiendo un tamarindo de manera casual cuando de la nada uno de sus dientes se rompió casi a la mitad y ella lo contó así en palabras:

“Quise pararme para agarrar tamarindos en esta matita de aquí que tiene muchos por cierto y comiéndome el tamarindo se me rompió un diente, aquí está el pedazo de diente”, mientras mostraba el pedazo roto a la cámara.

Aunque el video en seguida impactó con sus más de 5.3 millones de seguidores en Instagram, la influencer de 32 años aseguró que era un diente falso:

“Esa es la parte falsa de mi diente ¿Ok? No me duele pero me quedaré sin diente por un buen rato. Lo bueno es que me puedo seguir comiendo el tamarindo”.

¿Quién es Arianny Tenorio?

Arianny es una reconocida influencer, modelo y empresaria de origen venezolano, quien emigró a México en búsqueda de mejores oportunidades en medios y poco a poco comenzó su trabajo dentro de las redes sociales, aunque su exposición creció drásticamente tras formalizar su relación amorosa con Luisito Comunica.

Hoy en día tiene más de 5.3 millones en su cuenta de Instagram, además de que comenzó su incursión dentro del mundo empresarial con su marca de joyería artesanal y su cafetería asociada con su pareja.