Corte Bob con flequillo 2026: Las mejores versiones para cada tipo de rostro

El corte bob con flequillo se posiciona como una de las tendencias más fuertes de 2026, consolidándose como una opción versátil, elegante y favorecedora para distintas edades y estilos. Su capacidad para adaptarse a diferentes formas de rostro y tipos de cabello lo convierte en uno de los favoritos tanto de estilistas como de celebridades.

José Manuel Figueroa denuncia a Imelda Tuñón por daño moral; su abogado habla en EXCLUSIVA con Ventaneando

Lejos de ser un look rígido, el corte de cabello bob con flequillo evoluciona esta temporada con versiones más personalizadas, donde el movimiento, las capas y la textura juegan un papel clave. "El secreto está en adaptarlo al tipo de pelo", señala María José Llata, presidenta de Intercoiffure España, quien destaca la importancia de un diagnóstico previo antes del corte.

¿Cómo elegir el corte bob con flequillo según tu tipo de rostro?

Elegir el bob con flequillo adecuado puede transformar la armonía del rostro. Expertos como Conchi Arias, directora de Campos Curlyhair, y Amparo Carratalá, especialista en styling de Schwarzkopf Professional, coinciden en que la personalización es clave.



Rostro redondo : se recomienda un long bob con capas suaves y flequillo abierto o tipo curtain bangs. Según Llata, este estilo "alarga visualmente el rostro y evita acentuar el volumen en mejillas" .

: se recomienda un long bob con capas suaves y flequillo abierto o tipo curtain bangs. Según Llata, este estilo . Rostro ovalado : es el más versátil. Puede llevar desde flequillo recto hasta desfilado o lateral. "Permite jugar con distintas versiones sin perder equilibrio" , explica Arias.

: es el más versátil. Puede llevar desde flequillo recto hasta desfilado o lateral. , explica Arias. Rostro cuadrado : lo ideal es suavizar las facciones con un bob desfilado y flequillo ligero o irregular. Carratalá sugiere evitar líneas rectas muy marcadas para no endurecer el rostro.

: lo ideal es suavizar las facciones con un bob desfilado y flequillo ligero o irregular. Carratalá sugiere evitar líneas rectas muy marcadas para no endurecer el rostro. Rostro alargado: el flequillo recto o tupido es el gran aliado. "Ayuda a acortar visualmente el rostro y aporta equilibrio", destacan desde Schwarzkopf Professional.

Tendencias 2026: versiones modernas del bob con flequillo que rejuvenecen

Las tendencias actuales apuestan por acabados naturales, movimiento y cortes de bajo mantenimiento.

