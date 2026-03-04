¿Quieres verte más joven? Estos son los errores que debes evitar al elegir tu corte de pelo

Si estás pensando en cambiar de look para lucir más joven y tienes en mente un nuevo corte de pelo, estás en el camino correcto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la moda no siempre es lo más indicado para lograr ese rejuvenecimiento que tanto deseas. De hecho, elegir mal un corte puede endurecer tus facciones, sumar años visualmente y quitar frescura a tu imagen. Pero no te preocupes, nosotros te ayudaremos a que tomes la decisión correcta. Para lograr un efecto rejuvenecedor real, hay ciertos errores que definitivamente debes evitar.

También te puede interesar: 3 cortes ideales para disimular las canas si tienes el pelo rizado u ondulado

¿Cómo cortarse el pelo para lucir más joven?

No caigas en la idea de que el corte “de moda” es el correcto para lucir más joven. Para evitar el efecto contrario, te decimos todos los errores que debes evitar a la hora de elegir tu nuevo corte de pelo.



Cortes que no favorecen tu tipo de rostro: Uno de los errores más comunes es copiar el corte de una celebridad sin considerar tu forma de rostro. La clave es buscar el corte con base en tu rostro; recuerda que los cortes juveniles suelen suavizar ángulos y aportar movimiento, no rigidez.

suelen suavizar ángulos y aportar movimiento, no rigidez. Cortes demasiado estructurados o rígidos: Ojo aquí, recuerda que hay que evitar cortes extremadamente rectos, sin capas ni textura, pues estos tienden a verse más formales y dan aspecto severo. Si buscas un efecto rejuvenecedor, el movimiento es tu mejor aliado.

Ignorar la textura de tu pelo : Lo mejor siempre es abrazar la textura natural de nuestro cabello; forzarte a alisarte o enchinarte el cabello puede dañarlo y hacerte lucir más grande. Lo mejor es un corte que fluya y se vea auténtico sin ser artificial.

: Lo mejor siempre es abrazar la textura natural de nuestro cabello; forzarte a alisarte o enchinarte el cabello puede dañarlo y hacerte lucir más grande. Lo mejor es un corte que fluya y se vea auténtico sin ser artificial. Cortes demasiado largos y sin forma: Aunque el cabello largo es algo que suele favorecer nuestro aspecto, muchas veces este puede darnos el aspecto de un rostro hacia abajo sin estructura y restando frescura.

es algo que suele favorecer nuestro aspecto, muchas veces este puede darnos el aspecto de un rostro hacia abajo sin estructura y restando frescura. No actualizar tu estilo en años: Mantener durante años un solo estilo puede ser un problema. Si no quieres cambios radicales, opta por cambios pequeños que puedan transformar tu imagen sin perder tu esencia.

Los mejores cortes juveniles para mujer de 50 años

Si estás decidida a dar con ese corte juvenil que te haga lucir mucho más joven, vas por el camino correcto; solo recuerda que no se trata de elegir el más extremo, sino más bien de buscar cortes de pelo uno que armonice con tu rostro, tu estilo de vida y tu personalidad. Si sigues estos consejos, notarás en ti un cambio que te encantará, haciéndote proyectar más seguridad en ti misma.