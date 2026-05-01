El corte de cabello que deben evitar quienes tienen más de 40 años porque suma edad

La edad es solo un número para muchas personas que entienden que todo va en la personalidad y en cómo se lleven esos años que uno tiene de vida. La imagen es un factor especial de esta prédica y es por eso que verse bien es algo a lo que se le pone esmero.

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No solo se trata de cuidarse físicamente, sino que la vestimenta, el maquillaje, el corte de cabello y la manicura completan la forma en la que los demás nos ven. Si nos centramos en nuestra cabellera, algunos estilos pueden hacernos lucir más jóvenes pero otros, en cambio, nos suman edad.

Cortes de cabello y edad

Para la Inteligencia Artificial (IA), definitivamente, el corte de cabello es una de las herramientas más potentes para transformar la percepción de la edad, ya que actúa como un marco arquitectónico para el rostro.

“Un estilo bien ejecutado puede suavizar líneas de expresión o resaltar la estructura ósea; por ejemplo, las capas estratégicas y los flequillos suelen aportar frescura y dinamismo, proyectando una imagen más juvenil y vital”, explica la aplicación Gemini. Por el contrario, advierte, los cortes muy rígidos o sin movimiento pueden endurecer las facciones, otorgando un aire de mayor seriedad o madurez.

¿Qué corte evitar después de los 40?

En base a lo señalado, Gemini remarca que esta capacidad de "inspirar" otra edad reside en la psicología visual y en cómo el cabello comunica salud y energía. Es por eso que, a la hora de buscar un cambio de imagen que aporte frescura, los expertos en estilismo suelen señalar un error común: el corte recto, entero y demasiado largo.

La Inteligencia Artificial explica que aunque el cabello largo es una elección personal válida a cualquier edad, después de los 40 años este estilo específico puede generar un efecto visual de "pesadez" que acentúa las líneas de expresión. Gemini explica los motivos por los que hay que evitar el corte recto y extra largo:

