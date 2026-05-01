Estos fueron los últimos mensajes que Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se enviaron

Uno de los bombazos bastante inesperados en el ámbito amoroso se acaba de concretar con la separación de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala. Con el anuncio concretado en la mañana del pasado 30 de abril, todos se están preguntando sobre lo sucedido. Y justamente hicieron virales los últimos comentarios que tuvieron en redes sociales, mensajes que hablaban de un futuro lleno de bendiciones y futuros juntos.

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¿Qué decían los últimos mensajes que se dedicaron Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

Aunque no llevaban ni 3 años de matrimonio, el actor comunicó a una revista que se separaría (está en trámites) de Cinthia Aparicio. Con eso en mente, obviamente los seguidores de ambos pidieron explicaciones de lo sucedido y empezaron las investigaciones digitales, las cuales sacaron un mensaje a relucir, el cual se publicó hace un mes.

En dicha publicación, Cinthia presume y agradece por el nuevo proyecto que se estrenó a finales de marzo: "Todo lo que soñé, todo lo que trabajé”. Y acto seguido, quien era su esposo hasta ese momento, le dedicó unas palabras: “A seguir brillando que esto apenas empieza. Te amo, Cinthia Aparicio. Gran trabajo de todos.”

Eso se leía en los comentarios hace alrededor de un mes, pero ahora la sorpresa inunda al momento de confirmarse el periodo en el que se encuentran. Su matrimonio fugaz quedará por el momento con algunas dudas alrededor, pues se les veía bien y las palabras leídas parecían hablar de un vínculo de personas que estaban el uno para el otro.

¿Qué ocasionó el divorcio entre Cinthia Aparicio y Alexis Ayala?

Como suele ocurrir con este tipo de noticias y eventos, en los primeros momentos no hay respuestas concretas. Allí es donde el mundo de la rumorología hace lo suyo y algunos insiders lanzan información, pero lo único que se sabe (Cinthia no ha dicho nada) llegó en las declaraciones de Alexis Ayala. El actor asegura que esto fue decisión de su esposa, pero que él siempre estará para apoyarla.

Entonces, los fanáticos que esperan respuestas, ya se están desesperando al no saber qué ocasionó el abrupto final de una relación matrimonial iniciada el 3 de noviembre de 2023.