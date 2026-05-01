Ella es Martha del Hoyo, influencer que conquistó el corazón de Aaron Mercury

El entorno de los creadores de contenido siempre tiene historias de shippeo y una de las más fuertes de los días recientes se dio entre Martha del Hoyo y Aaron Mercury. Poco a poco la influencer entró a la conversación y generó más morbo al subir un video donde le reclamó al actor el no dedicarle su pelea. ¿Qué se sabe de la creadora de contenido regia?

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¿Quién es Martha del Hoyo, influencer que conquistó a Aaron Mercury?

Previo al evento de boxeo de Supernova Génesis, se hizo una dinámica donde invitaron a Martha del Hoyo para entrevistar a Aaron Mercury. Allí se dio una dinámica bastante particular donde muchos indicaron que había interés de ambos en jugar con el coqueteo. Y es que en medio de la entrevista también se encontraba Lupita Villalobos.

En ese sentido, la oriunda de Monterrey es una influencer que ha ganado terreno en los meses recientes y como todo buen creador de contenido, tuvo sus polémicas debidas. Hoy cuenta con más de 336 mil seguidores en Instagram y un millón 700 mil seguidores en TikTok. Por ello, fue notorio su coqueteo con el ganador de su pelea en el evento de influencers.

Las polémicas de la influencer se han visto cercanas a las críticas por algunas dinámicas donde se le catalogó de alguien que está fuera de la realidad, tomando en cuenta videos típicos donde se presume la opulencia en la que vive. Sin embargo, su figura se está haciendo reconocida y este tipo de encuentros le ayudan a posicionarse de mejor manera en el entorno digital.

¿Hay confirmación de relación entre Martha del Hoyo y Aaron Mercury?

Aunque todo parece terminar en una dinámica que tuvo ese tipo de acercamientos de ambos, parece que se entregaron a la intención de generar contenido interesante para el público del Supernova. Sin embargo algunos argumentan que ese coqueteo traía cosas detrás de parte de ambos.

Según algunos reportes, Del Hoyo recién terminó con su novio y de Aaron Mercury no se tiene información actualizada de un real interés amoroso.