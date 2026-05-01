La verdadera razón por la que Valery estaba más con el Equipo Rojo

En las últimas horas, la exparticipante del Equipo Azul Valery Carranza ha encendido la conversación al revelar la verdadera razón por la que durante la competencia pareciera que se acercaba con frecuencia al El Equipo Rojo, situación que provocaría en más de una ocasión fuertes roces con sus compañeros de la escuadra Azul.

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Tras su salida por eliminación de la novena temporada de Exatlón México, Valery Carranza conversó con Chiken y Diana, en donde reveló su perspectiva tras diversos comentarios en los que se le acusaba tanto dentro como fuera de los circuitos de “traicionar a su equipo”, pues tanto para los fanáticos del programa como para sus compañeros, su constante acercamiento con los rivales y un festejo considerado como “inapropiado” eran motivos suficientes para encender la polémica.

¿Qué dijo Valery en El Otro Lado de los Realities?

Ante los comentarios, Valery confesó que dentro de la novena temporada, prefirió optar por ser fiel a sí misma, por lo que, a pesar de las fricciones, decidió mantener su amistad con algunos integrantes de la escuadra Roja. La exparticipante también reveló que esas interacciones provocaron que los azules la acusaran de “traición”.

Valery también comentó que, a diferencia de lo que se creía, ella utilizaba sus acercamientos con El Equip Rojo para relajarse dentro de la contienda, pues admitió que la presión constante y el esfuerzo físico obligan a los atletas a buscar espacios de relajación.

El festejo de Valery con el Equipo Rojo

Dentro de la charla, otro de los momentos que más llamaron la atención fue cuando Valery habló sobre su festejo con el Equipo Rojo, lo que provocó una fuerte discusión dentro de su equipo, la cual dividió opiniones, pues fue considerado como un acto de “traición”. Valery confesó que solo buscaba relajarse y convivir con sus amigos.

