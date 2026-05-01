Ritual para atraer trabajo y prosperidad el 1 de mayo, según el Feng Shui

Este 1° de mayo es el Día del Trabajo por lo que es una fecha importante para muchas personas. En este día muchos agradecen por el trabajo que tienen mientras que otros siguen buscando un empleo, es por esto que el Feng Shui te recomienda un ritual para el trabajo y prosperidad.

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Tenemos que mencionar que el Feng Shui es una filosofía oriental que parte de la idea de que la abundancia depende de cómo circula la energía en el entorno. Es importante que la casa esté en orden.

¿Cuál es el ritual para atraer trabajo y abundancia?

El Feng Shui manifiesta que este día tiene una carga importante para poder activar aquello relacionado con el reconocimiento profesional, la estabilidad y el sustento. Así es que el área relacionada con la carrera profesional y el éxito es el Norte.

Para llevar a cabo el ritual tienes que preparar este sector de la casa, puede ser la sala, el escritorio o el lugar donde más se trabaje. Antes de agregar un objeto es importante limpiarlo bien, sacar el polvo, despejar el desorden y evitar todo aquello que dé sensación de estancamiento. Para esta creencia, la acumulación física bloquea el avance laboral.

Lo siguiente es agregar un elemento que se asocie con el agua, como una pequeña fuente o una imagen de agua en movimiento. Así vas a simbolizar el flujo del dinero y las oportunidades.

Elige monedas de curso.|Imagen Ilustrativa

Una vez que tengas esto, vas preparar un frasco de abundancia. Allí colocarás tres monedas de curso legal o monedas chinas atadas con hilo rojo, canela en polvo y un papel blanco.

En el papel tienes que escribir una meta laboral en presente, como si ya se estuviera cumpliendo. Por ejemplo: “Acepto con gratitud mi nuevo ascenso” o “Mi trabajo es valorado y bien remunerado”.

El siguiente paso es colocarlo dentro del frasco, encima pones las monedas y luego espolvoreas la canela que se asocia con la rapidez y la activación. Después se cierra el frasco y se lo deja cerca de la entrada de la casa o sobre el escritorio durante todo el mes de mayo.