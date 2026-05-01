Paso a paso para votar en MISS ALEGRÍA por tu participante favorita

El reality infantil de niñas más tierno y divertido de la televisión mexicana ha dado inicio y cada una de las participantes se prepara para demostrar sus talentos artísticos en Venga La Alegría.

¿Cómo votar por tu participante favorita en MISS ALEGRÍA?

Tu voto también cuenta y es sumamente importante para dar un veredicto en la eliminación de una de las participantes del reality “MISS ALEGRÍA”. Para emitir tu voto debes seguir un proceso muy fácil, el cuál te presentamos a continuación

Debes ingresar al sitio web de Azteca UNO Ingresa en la sección de Venga La Alegría Da click en “¡Vota aquí por tu participante favorita de MISS ALEGRÍA!” Puedes ingresar de forma automática dando click AQUÍ Selecciona a tu participante favorita y listo



Por otro lado, es muy importante que sepas que cuentas con 10 votos para repartirlos entre las participantes y quedará a tu consideración la cantidad que quieras otorgarle a cada una. Y listo, con tan solo un click y desde la comodidad de tu casa podrás emitir tu voto. Por su parte, es fundamental que sepas que hacerlo es totalmente gratuito.

¿Cuándo se cierran las votaciones para Miss Alegría?

Las votaciones están abiertas todos los días de la semana y puedes otorgar 10 votos a las participantes, repartidos en la cantidad que tú desees. No te pierdas el reality cada día para elegir y tener a tu favorita.

¿En qué consiste el reality “MISS ALEGRÍA”?

“MISS ALEGRÍA” es el mejor reality infantil de niñas en donde cada una demuestra sus talentos en baile, pasarela y canto. Las pequeñas buscan transmitir la mejor energía y carisma en el escenario para convertirse en la favorita del público. La transmisión se lleva a cabo en el turno matutino de Venga la Alegría por la señal de Azteca Uno, el cuál da inicio a las 8:55 a.m. Por su parte, Aleida Nuñez, Lola Cortés y Cynthia de la Vega son quiénes conforman el jurado. Este reality busca cumplir el sueño de muchas niñas y llevar el mejor entretenimiento familiar a los hogares.