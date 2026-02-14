El corte de cabello Shaggy Bob es el favorito de las mujeres de 50 para quitarse años

A partir de los 50, muchas mujeres buscan un cambio de look que no solo sea moderno, sino que también aporte frescura, movimiento y un efecto rejuvenecedor inmediato. En ese camino, el corte de pelo Shaggy Bob se ha convertido en uno de los más elegidos en salones de belleza de todo el mundo.

Este corte desenfadado, versátil y fácil de mantener combina dos grandes tendencias de 2026: la estructura del clásico bob y las capas irregulares del estilo shag. El resultado es un peinado con volumen natural, textura ligera y un aire juvenil que suaviza las facciones y disimula líneas de expresión.

¿Cómo es el corte Shaggy Bob y a qué rostros favorece?

El Shaggy Bob se caracteriza por llevar una melena media o corta, con capas desfiladas, puntas irregulares y un acabado ligeramente despeinado. A diferencia del bob tradicional, que suele ser más recto y pulido, este corte apuesta por un look más natural, con movimiento y sensación de pelo abundante.

Según la estilista internacional Sally Hershberger, creadora del famoso shag moderno, este tipo de corte es ideal para mujeres maduras porque aporta volumen donde el cabello tiende a perder densidad y suaviza las facciones sin endurecerlas. Favorece especialmente a rostros redondos y cuadrados, ya que las capas alargan visualmente la cara.

Pero también funciona muy bien en rostros ovalados, donde realza los pómulos y la mandíbula. Además, es perfecto tanto para cabello lacio, ondulado o con rulos suaves, ya que se adapta a la textura natural del pelo y evita el efecto rígido que envejece.

¿Cómo lucir el Shaggy Bob y con qué accesorios combinarlo?

Una de las grandes ventajas del Shaggy Bob es su versatilidad a la hora de peinarlo. Puede llevarse con raya al medio para un look elegante, con raya lateral para un efecto más juvenil o incluso con flequillo cortina para enmarcar la mirada y disimular arrugas en la frente.

En cuanto a accesorios, este corte combina especialmente bien con:



Aretes grandes o medianos, que realzan el cuello y los pómulos.

grandes o medianos, que realzan el cuello y los pómulos. Hebillas, broches o clips metálicos , ideales para looks urbanos y modernos.

, ideales para looks urbanos y modernos. Diademas y vinchas de tela , que aportan un toque romántico y fresco.

, que aportan un toque romántico y fresco. Pañuelos o bandanas, perfectos para un estilo bohemio y relajado.

La asesora de imagen Carolina Aubele, especialista en estilismo para mujeres adultas, afirma que el shaggy bob es uno de los cortes más rejuvenecedores porque transmite actitud, seguridad y movimiento: 3 factores clave para un look actual y elegante después de los 50.