5 mejores cortes de pelo para definir tus ondas

Sin dudas el corte mariposa es uno de los que se encuentra en tendencia en este 2026 debido a que puede adaptarse a cualquier longitud o textura del cabello. Es muy utilizado en melenas onduladas debido a que si se trabajan bien las capas aportan definición.

Con este estilo vas a poder dejar atrás una melena ondulada sin gracia para darle paso al movimiento. Vas a potenciar el movimiento natural y el cabello se verá con más vida, es por esto que te recomendamos los siguientes cortes.

¿Cuáles son los cortes de pelo para definir tus ondas?

Media melena lisa y geométrica

Aquí nos encontramos con un estilo que se destina principalmente a las melenas lisas, pero también es un gran aliado para los cabellos ondulados. La base de esto no está en las capas visibles, sino que se centra en una base limpia y bien definida. En cuanto a su largo es a la altura de la clavícula y se complementa con un flequillo mariposa.

Media melena ondulada con capas envolventes

En este caso las capas van a acompañar al contorno del rostro, pero sin manera excesiva. Se crea un efecto envolvente que potencia el movimiento natural y aporta una sensación muy actual, ligera y sofisticada.

Con capas invisibles internas

Este corte no cuenta con capas muy marcadas ya que aquellas que se encuentran de manera interna son más favorecedoras en las melenas onduladas. Vas a poder liberar peso y controlar el volumen de manera natural.

Midi a la clavícula

Aquí nos encontramos con una versión renovada del corte mariposa que llega justo a la clavícula. Es cómodo y fácil de peinar, su principal ventaja es que estiliza la silueta y permite trabajar ondas abiertas con naturalidad. Complementa con un flequillo cortina como lateral.

Con desfilado ligero en puntas

Por último, tenemos este corte que es ideal para las ondas más marcadas ya que le permite movimiento libre y no se apelmaza. El desfilado ligero del corte mariposa crea un efecto despeinado.