Corte de pelo estilo Piojo Alvarado jugador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ¿Cómo pedirlo en la barbería?

Como cada 4 años en la Copa Mundial de la FIFA™ no solo los jugadores o cuerpo técnico destacan por las jugadas o uniforme, sino también por los estilos que deciden reflejar, por lo que en este torneo varios han entrado a la lista de looks que han robado suspiros y entre ellos destaca el del jugador mexicano Roberto “El Piojo”Alvarado.

El seleccionado que últimamente ha destacado por su juego dentro de la cancha también se ha llevado los reflectores por lucir un cabello limpio, práctico y con mucha personalidad, ideal, tanto para para el día a día, cumplir con compromisos en el mundo deportivo o para quienes buscan hacerse un cambio de imagen inesperado inspirado en una de las figuras de la Selección Mexicana.

¿Cómo es el corte de cabello de Roberto “Piojo”Alvarado?

A simple vista el corte del jugador del Club Guadalajara combina un degradado alto (high fade) con la parte superior de longitud media peinada completamente hacia atrás con ayuda de algún producto de fijación como: cera, gel o spray. Asimismo el contraste de los laterales es muy corto y la parte superior más larga las cuales crean una apariencia moderna.

Otro detalle que llama la atención es que el cabello superior conserva suficiente volumen, lo cual permite que se lleve el cabello hacia atrás con un acabado brillante, además la transición del degradado está bien difuminada.

¿Cómo pedir el corte de cabello de Roberto “Piojo”Alvarado en la barbería?

Si quieres lucir como tu idolo y quieres pedir este corte en tu barbería aquí te dejamos algunos tips con los que puedes orientar a tu peluquero para que replique el corte.

Como lo mencionamos anteriormente se trata de un high fade o degradado alto en los costados y la nuca, así que inicia por mencionar esto, asimismo, señala que se debe de dejar al menos 5 o 7 centímetros de largo en la parte superior para poder peinar el cabello hacia atrás. También te recomendamos decir que la transición quede muy bien difuminada y mantener los contornos naturales para conservar un aspecto limpio.