El corte de pelo largo que duplica el volumen de forma natural y es tendencia
Las tendencias capilares en 2026 apuestan por cortes de pelo que aporten cuerpo sin depender exclusivamente de herramientas térmicas. Ahí es donde el corte mariposa cobra protagonismo.
En un contexto donde la naturalidad y el movimiento ganan protagonismo en el mundo de la belleza, el cabello largo vuelve a posicionarse como uno de los favoritos, pero con un giro clave: el volumen. En 2026, las tendencias capilares apuestan por un corte de pelo que aporta cuerpo sin depender exclusivamente de herramientas térmicas.
Se trata del corte mariposa, una técnica que ha conquistado tanto a celebridades como a estilistas por su capacidad de transformar melenas sin sacrificar el largo. Con capas estratégicamente diseñadas, este estilo logra un efecto visual de mayor densidad y movimiento.
¿Qué es el corte mariposa y cómo se logra?
El corte mariposa, también conocido como butterfly cut, se caracteriza por una combinación de capas largas y cortas que enmarcan el rostro y generan una sensación de volumen desde la raíz hasta las puntas. La clave está en dividir el cabello en dos niveles: uno más corto en la parte superior (que aporta cuerpo) y otro más largo (que mantiene la longitud general).
Según el estilista británico Luke Hersheson, referente en tendencias capilares, este corte permite que el cabello se mueva con libertad y cree un efecto de abundancia sin necesidad de añadir peso. Por su parte, la reconocida peluquera española María Roberts explica que las capas deben adaptarse a la forma del rostro y al tipo de cabello para evitar que el volumen se vea artificial.
Para lograrlo, los profesionales trabajan con técnicas de desfilado y capas invisibles que evitan líneas marcadas. El resultado es un look dinámico, con caída natural y un efecto visual que simula tener más cabello del que realmente se posee.
¿Qué variantes de corte mariposa existen y cómo se puede lucir con productos y accesorios?
El corte mariposa admite múltiples versiones según el tipo de rostro y la textura del cabello. Puede llevarse con flequillo cortina para suavizar facciones, con capas más pronunciadas para un efecto más voluminoso o con un acabado más sutil en cabellos finos.
También se adapta tanto a cabellos lisos como ondulados, potenciando el movimiento natural. Para potenciar el resultado, los expertos recomiendan productos ligeros que no apelmacen.
El estilista Sam McKnight sugiere utilizar sprays texturizantes o espumas de volumen en la raíz para acentuar el efecto del corte. Además, los cepillos redondos y difusores ayudan a definir las capas sin perder naturalidad.
En cuanto a accesorios, las pinzas grandes, diademas acolchadas y clips metálicos se convierten en aliados para destacar las distintas capas del corte. Incluso recogidos sueltos o medios peinados permiten lucir la estructura del estilo, reforzando esa sensación de volumen que define al corte mariposa.