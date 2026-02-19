El corte de pelo largo que duplica el volumen de forma natural y es tendencia

En un contexto donde la naturalidad y el movimiento ganan protagonismo en el mundo de la belleza, el cabello largo vuelve a posicionarse como uno de los favoritos, pero con un giro clave: el volumen. En 2026, las tendencias capilares apuestan por un corte de pelo que aporta cuerpo sin depender exclusivamente de herramientas térmicas.

Se trata del corte mariposa, una técnica que ha conquistado tanto a celebridades como a estilistas por su capacidad de transformar melenas sin sacrificar el largo. Con capas estratégicamente diseñadas, este estilo logra un efecto visual de mayor densidad y movimiento.

¿Qué es el corte mariposa y cómo se logra?

El corte mariposa, también conocido como butterfly cut, se caracteriza por una combinación de capas largas y cortas que enmarcan el rostro y generan una sensación de volumen desde la raíz hasta las puntas. La clave está en dividir el cabello en dos niveles: uno más corto en la parte superior (que aporta cuerpo) y otro más largo (que mantiene la longitud general).

Según el estilista británico Luke Hersheson, referente en tendencias capilares, este corte permite que el cabello se mueva con libertad y cree un efecto de abundancia sin necesidad de añadir peso. Por su parte, la reconocida peluquera española María Roberts explica que las capas deben adaptarse a la forma del rostro y al tipo de cabello para evitar que el volumen se vea artificial.

Para lograrlo, los profesionales trabajan con técnicas de desfilado y capas invisibles que evitan líneas marcadas. El resultado es un look dinámico, con caída natural y un efecto visual que simula tener más cabello del que realmente se posee.

¿Qué variantes de corte mariposa existen y cómo se puede lucir con productos y accesorios?

El corte mariposa admite múltiples versiones según el tipo de rostro y la textura del cabello. Puede llevarse con flequillo cortina para suavizar facciones, con capas más pronunciadas para un efecto más voluminoso o con un acabado más sutil en cabellos finos.

También se adapta tanto a cabellos lisos como ondulados, potenciando el movimiento natural. Para potenciar el resultado, los expertos recomiendan productos ligeros que no apelmacen.

El estilista Sam McKnight sugiere utilizar sprays texturizantes o espumas de volumen en la raíz para acentuar el efecto del corte. Además, los cepillos redondos y difusores ayudan a definir las capas sin perder naturalidad.

En cuanto a accesorios, las pinzas grandes, diademas acolchadas y clips metálicos se convierten en aliados para destacar las distintas capas del corte. Incluso recogidos sueltos o medios peinados permiten lucir la estructura del estilo, reforzando esa sensación de volumen que define al corte mariposa.