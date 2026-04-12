El corte de pelo más recomendado por los peluqueros ideal para lucir las canas después de los 60

El corte de pelo más recomendado por los peluqueros para lucir las canas después de los 60 es el bob: un estilo clásico que permite resaltar los tonos naturales del cabello y darles protagonismo. Su estructura limpia y versátil ayuda a distribuir el volumen de manera equilibrada. Esto potencia el brillo del pelo canoso.

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Lejos de ocultarlas, la tendencia actual apuesta por integrarlas como parte de la identidad personal. En este sentido, el corte bob se posiciona como un aliado clave. Según el estilista español Eduardo Sánchez, los cortes que acompañan la textura natural del cabello permiten que las canas se vean más luminosas y saludables.

¿Por qué el corte bob es el ideal para lucir las canas en mujeres mayores de 60 años?

El corte bob no solo es elegante, sino que también está especialmente pensado para destacar la belleza del cabello canoso:



Realza el brillo natural: s u forma permite que la luz se refleje mejor, potenciando los tonos grises, plateados o blancos.

u forma permite que la luz se refleje mejor, potenciando los tonos grises, plateados o blancos. Aporta estructura sin rigidez : mantiene un equilibrio entre prolijidad y movimiento, evitando que el cabello se vea apagado.

: mantiene un equilibrio entre prolijidad y movimiento, evitando que el cabello se vea apagado. Se adapta a diferentes estilos de canas: funciona tanto en canas uniformes como en cabellos con mechas naturales o efecto sal y pimienta.

funciona tanto en canas uniformes como en cabellos con mechas naturales o efecto sal y pimienta. Permite múltiples versiones: desde un bob recto hasta uno con capas suaves o ligeramente desmechado.

desde un bob recto hasta uno con capas suaves o ligeramente desmechado. Refresca la imagen: es un corte moderno que aporta ligereza y elegancia sin endurecer las facciones.

El estilista británico Sam McKnight señala que un buen bob puede transformar completamente el aspecto del cabello gris, haciéndolo ver más cuidado y con intención estética.

¿Cómo cuidar el cabello con canas para que luzca saludable y elegante?

Para que el bob y las canas se luzcan en todo su potencial, el cuidado capilar es fundamental. Los especialistas recomiendan:

