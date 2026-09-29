5 cortes de pelo mariposa que transforma el cabello con canas

Las canas ya no son un detalle que haya que ocultar y cada vez más mujeres apuestan por cortes que permitan lucirlas con naturalidad. Entre las opciones que aportan un aire renovado destaca el corte mariposa, una propuesta a capas que aporta movimiento y dimensión a la melena.

Caminos de la Vida | Programa 29 de septiembre 2026

Su estructura permite jugar con diferentes longitudes alrededor del rostro y crear un efecto ligero y dinámico. Además, puede adaptarse a distintos tipos de cabello y largos, por lo que resulta una alternativa versátil para quienes buscan actualizar su look sin renunciar a sus canas.

¿Cómo cuidar el cabello con canas?

El cabello con canas necesita hidratación y cuidados que ayuden a mantenerlo suave, brillante y saludable. Utiliza champús y acondicionadores específicos para cabellos blancos o grises, especialmente si notas tonos amrillentos. Incorpora una mascarilla nutritiva una o dos veces por semana para combatir la sequedad. También es importante protegerlo del calor antes de utilizar secadores o planchas y aplicar productos con protección solar cuando haya una exposición prolongada. Por último, recorta las puntas periódicamente ayudará a conservar la melena cuidada.

¿Qué versión del corte mariposa queda mejor con canas?

El corte mariposa se adapta muy bien a las melenas con canas porque sus capas permiten aportar movimiento sin sacrificar densidad. Una de las versiones más favorecedoras es la que llega hasta la clavícula y combina capas suaves con un flequillo abierto que enmarca el rostro. Este diseño ayuda a crear una sensación de mayor volumen y aporta ligereza al conjunto.

En cabellos ondulados, el flequillo mariposa puede integrarse con capas largas para potenciar la textura natural. Si la melena es abundante, las capas internas permiten reducir peso estratégicamente sin dejar las puntas demasiado finas. Otra opción es llevar una versión midi, práctica y sencilla de peinar, especialmente si se están dejando crecer las canas. Para actualizar el resultado, también se pueden trabajar ligeramente las puntas hacia fuera o incorporar un desfilado sutil. Así, el cabello conserva su movimiento, definición y aspecto cuidado.

