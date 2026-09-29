“Me da mucha pereza": Niurka confiesa que NO soporta a uno de sus aliados en La Granja VIP

En La Granja VIP Segunda Temporada, cualquier acción de los Granjeros podría hacer que terminen en la tabla de nominación. Es por esto que a Niurka ya le empezó a molestar el hecho de que Rafa Mercadante siga sin medir los comentarios que hace, pues piensa que debería tener claro que esto lo pone en la mira de sus rivales y para ella resulta fastidioso asumir los errores que comete por su impulsividad.

Esta confesión se la hizo a Azalia Ojeda, con la que tendrá que estar encadenada por decisión del Mono Osuna. Y mientras preparaban el desayuno, salió a la conversación el nombre de Rafa, que ha protagonizado varios conflictos y que de seguir con estas actitudes, podría quedarse sin el respaldo de Niurka porque no quiere poner en riesgo su permanencia.

"Opino que ya, ya tiene que parar a estar diciendo tonterías. Él se pone de pechito y pues ni modo, da pretextos para la nominación. Cada semana tiene que salir alguien y primero él que yo. Me da mucha pereza tener que lidiar con lo que hace", afirmó "mamá Niu", como algunos la llaman de cariño.

Aunque son equipo, a Niurka le molesta que Rafa Mercadante siga teniendo problemas en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Niurka hizo equipo con Rafa Mercadante en La Granja VIP? Así se convenció de la alianza

En cuanto a cómo fue que surgió la alianza de Niurka con Rafa Mercadante para las nominaciones de La Granja VIP, la actriz explicó que no es que lo hubiera planeado y que en realidad las cosas se acomodaron solas. Además, le confesó a Azalia que ella sí piensa que Kunno y Manelyk exageraron en los ataques contra el conductor, por lo que estas acciones para perjudicarlo, a ella la convencieron de que podría ser un buen elemento para su equipo.

"La verdad es que todo se dio de manera natural. Porque la primera funada humillante que hubo acá, fue la suya. Primero Kunno se lo agarró y luego Mane, pero yo digo que con la mitad de todo lo que le hicieron, lo hubieran puesto en su lugar. En mi percepción, lo hicieron con alevosía, ventaja, mala intención y ganas de aplastarlo. Entonces, para mí, esa fue una razón para hacer equipo con él", explicó la llamada "mujer escándalo".