Queen Buenrostro sufre accidente automovilístico: esto se sabe sobre su estado de salud

Hay una gran preocupación en torno a la salud de la influencer Queen Buenrostro ya que sufrió un accidente automovilístico. La joven dio a conocer que ella viajaba en un vehículo que fue impactado por un conductor que transitaba a exceso de velocidad. Producto del impacto otras personas también resultaron heridas y trasladadas al hospital.

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Queen Buenrostro constantemente sube contenido para sus fanáticos en donde muestra proyectos, viajes y detalles de su vida. Ante el accidente es que los seguidores se mantienen preocupados por lo ocurrido.

¿Cómo se encuentra Queen Buenrostro?

Por medio de sus historias de Instagram, Queen Buenrostro dio a conocer fotografías de lo que había ocurrido y se la pudo ver en una ambulancia. También se llegaba a apreciar un camión de bomberos y los vehículos qu resultaron dañados por el accidente en Estados Unidos.

A través de sus historias en Instagram, Queen Buenrostro publicó una serie de fotografías en las que muestra la ambulancia, el camión de bomberos y el daño a los automóviles involucrados en el accidente automovilístico ocurrido este lunes en Estados Unidos y que habría sido provocado por un conductor que transitaba a exceso de velocidad.

Afortunadamente la joven se encuentra sana.|Instagram

“Wow, de verdad cómo puede cambiarte la vida en un segundo. Esto se los comparto para hacer conciencia. Estábamos tan felices después de nuestras vacaciones y en un semáforo un chico que iba a alta velocidad y en el celular (luciéndose con sus amigos) nos chocó. Ocasionó un choque con cuatro coches involucrados, varios hospitalizados y yo con mi cirugía de costillas”, escribió la influencer.

Ante la preocupación de los seguidores de la joven, es que tenemos que mencionar que se encuentra en buen estado de salud. Hay varias personas heridas porque los involucrados fueron cuatro vehículos y debieron ser trasladados a un hospital.

