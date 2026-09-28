Los 5 cortes de pelo ideales si tienes poco tiempo: no necesitan plancha ni secador

Los 5 cortes de pelo ideales si tienes poco tiempo y quieres prescindir de la plancha y el secador son el bob francés, el clavicut con capas suaves, el shag midi, el bixie y la melena larga con capas invisibles. Estas formas pueden adaptarse a diferentes texturas y están pensadas para que el cabello conserve movimiento y una apariencia cuidada al secarse al aire.

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La clave está en que el corte acompañe la forma natural de la melena en lugar de intentar modificarla cada mañana. Por eso, antes de elegir un look, conviene considerar el grosor de la fibra, la densidad, las ondas o rizos y la dirección en la que crece el cabello.

¿Cuáles son los 5 cortes de pelo que requieren poco mantenimiento y peinado?

Un corte de bajo mantenimiento no significa que el cabello no necesite ningún cuidado, sino que puede conservar una buena forma sin recurrir constantemente al calor.



Bob francés: llega aproximadamente hasta la mandíbula y mantiene una línea compacta en las puntas. En cabellos lisos o ligeramente ondulados puede secarse al aire y conservar una silueta definida. Clavicut con capas suaves: alcanza la clavícula y ofrece más longitud que un bob. Las capas interiores aportan movimiento sin eliminar demasiado peso, por lo que puede funcionar bien tanto con el cabello suelto como recogido. Shag midi: sus capas permiten aprovechar las ondas naturales y crear movimiento sin necesidad de alisar el cabello. Una pequeña cantidad de mousse o crema para rizos puede ser suficiente para definirlo. Bixie: combina características del bob y el pixie. Al ser corto, reduce el tiempo de secado y puede llevarse con un acabado natural, utilizando simplemente los dedos para acomodar los mechones. Melena larga con capas invisibles: es una alternativa para quienes prefieren conservar el largo. Las capas interiores aportan movimiento sin alterar demasiado la línea exterior y permiten que el cabello se seque naturalmente con mayor ligereza.

El peluquero británico Luke Hersheson es conocido por su trabajo con cortes que buscan adaptarse a la textura natural y por su enfoque de estilos que no dependen exclusivamente de un peinado elaborado. Esta filosofía resulta especialmente útil para quienes quieren reducir el uso de herramientas térmicas.

¿Cómo conseguir que estos cortes se vean bien sin plancha ni secador?

La forma en la que se manipula el cabello después del lavado también influye en el resultado. Para mantener la textura natural, los especialistas suelen recomendar evitar la fricción y utilizar productos ligeros que acompañen la forma de la fibra.



Respeta la textura natural: si el cabello es ondulado o rizado, desenreda cuando esté húmedo y evita cepillarlo en seco para no deshacer la forma.

si el cabello es ondulado o rizado, desenreda cuando esté húmedo y evita cepillarlo en seco para no deshacer la forma. Utiliza productos ligeros: una crema para ondas, mousse, gel ligero o acondicionador sin enjuague puede ayudar a controlar el frizz y definir el cabello sin apelmazarlo.

una crema para ondas, mousse, gel ligero o acondicionador sin enjuague puede ayudar a controlar el frizz y definir el cabello sin apelmazarlo. Retira el agua sin frotar: una toalla de microfibra o una camiseta de algodón puede utilizarse para presionar suavemente la melena.

una toalla de microfibra o una camiseta de algodón puede utilizarse para presionar suavemente la melena. Acomoda los mechones húmedos: coloca con los dedos el flequillo y los mechones delanteros en la dirección deseada y deja que terminen de secarse naturalmente.

De todos modos, no todos los cabellos se secan al aire de la misma manera. Una melena lisa y fina puede necesitar pocos minutos de acomodación, mientras que un cabello grueso, rizado o muy abundante puede tardar más en secarse. Por eso, el peluquero debe valorar la textura y densidad antes de definir la forma.