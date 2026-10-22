7 cortes mariposa: la tendencia que favorece a mujeres con canas

El corte mariposa, conocido mundialmente como butterfly cut, se ha posicionado como uno de los estilos preferidos en las tendencias de belleza actual. Su diseño estratégico combina capas cortas en la parte superior que enmarcan las facciones con secciones más largas y desfiladas en las puntas, imitando la ligereza de las alas de una mariposa.

Esta técnica es la alternativa perfecta para quienes buscan renovar su imagen y conseguir un volumen con movimiento dinámico sin sacrificar la longitud de la melena. Además, su versatilidad permite jugar con el peinado, simulando un falso corte bob al recoger las capas inferiores o luciendo ondas fluidas y llenas de vida en el día a día.

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¿Cuáles son las ventajas del corte mariposa en el cabello con canas?

El corte mariposa se adapta con facilidad al cabello con canas gracias a sus capas desfiladas, las cuales rompen la rigidez del peinado y facilitan la transición natural hacia los tonos plateados. Además, sus secciones cortas enmarcan las facciones y añaden volumen en la coronilla, contrarrestando la pérdida de densidad propia del paso del tiempo. Esta estructura brinda dinamismo, suaviza los rasgos y permite lucir un acabado fresco y elegante.

¿Cuáles son los cortes mariposa que favorecen a los cabellos canosos?

A continuación, desplegaremos los cinco cortes de cabello que más favorecen a las melenas canosas:

Corte mariposa clásico en melena midi

Combina capas cortas a la altura de las mejillas con un largo que roza las clavículas. Es perfecto para devolverle la ligereza y el movimiento al cabello maduro sin restar presencia.

Corte mariposa con flequillo cortina

El flequillo abierto hacia los laterales desvía la atención hacia los ojos y los pómulos, suavizando las líneas de expresión y difuminando la línea de crecimiento de las canas en la frente.

Corte mariposa en versión long bob

Ideal para quienes prefieren mantener un largo medio muy elegante. Las capas superiores añaden densidad en la coronilla, una zona donde se suele perder volumen, haciendo que el cabello luzca más abundante.

Corte mariposa con capas desfiladas o emplumadas

Técnica donde las puntas se aligeran hacia afuera al estilo de los años 70. Esto permite que los destellos y reflejos grises o blancos capten la luz, logrando un acabado muy luminoso y dinámico.

Corte mariposa largo y escalonado

Pensado para melenas largas que buscan perder peso sin renunciar a la longitud. Las capas distribuidas a lo largo de toda la melena evitan el efecto pesado o plano, dando un aire juvenil y moderno.