El kalanchoe es una de las plantas suculentas más queridas para la decoración de interiores debido a sus hermosas y coloridas flores, su gran resistencia y lo fácil que resulta cuidarla.

Sin embargo, más allá de su innegable valor estético, esta planta posee una fuerte carga energética dentro del Feng Shui, donde se le asocia directamente con el crecimiento, la resilencia y la prosperidad.

La cocina es considerada el "corazón del hogar" y el núcleo de la riqueza familiar, por lo que introducir vegetación viva en ella es una excelente idea.

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3 lugares para poner tu kalanchoe en la cocina y su significado

Cerca de la ventana de la cocina: Luz y renovación constante

En términos energéticos, la ventana representa los ojos de la casa y la entrada de oportunidades. Un kalanchoe floreciendo en este punto actúa como un imán que purifica el aire y atrae optimismo, frescura y renovación constante a la dinámica familiar, impidiendo que la monotonía se instale en el hogar.

3 Lugares para poner tu Kalanchoe en la cocina y su significado

Sobre la mesa o barra de la cocina: Armonía y salud familiar

Esta ubicación está ligada a la nutrición y la salud. Debido a la gran resistencia de sus hojas, el kalanchoe en el centro de la mesa simboliza fortaleza, longevidad y bienestar físico.

Su energía equilibrante ayuda a suavizar las tensiones, promoviendo conversaciones pacíficas, la unión y la armonía familiar durante las comidas.

3 Lugares para poner tu Kalanchoe en la cocina y su significado|Pexels: Nicole Morás

En la esquina noreste o cerca de la despensa: Abundancia y prosperidad financiera

Colocar un kalanchoe en este sector significa prosperidad, abundancia materia y éxito en los proyectos. Sus hojas carnosas, que almacenan agua de forma eficiente, se interpretan energéticamente como la capacidad del hogar para retener la riqueza, multiplicar el dinero y asegurar que nunca falte el sustento diario.

Para que una planta emita una buena vibración, debe mantenerse sana. En esta especie debes cuidar el exceso de humedad y regarla solo cuando la tierra esté completamente seca. Si la pondrás en la cocina, también procura mantenerla alejada del calor directo y retira las flores secas.

