3 cortes wolf cut desmelenados para disimular la pérdida de volumen y rejuvenecer las facciones a los 50

Para lucir nuestra mejor versión debemos esmerarnos en nuestro look completo. No solo la vestimenta es importante en este punto, sino que el corte de cabello, la manicura y el maquillaje cumplen un rol fundamental a la hora de mejorar nuestra estética.

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Al hacer referencia al cabello nuestra imaginación se dirige al estilo de corte, peinado y tinte que empleamos para embellecerlo. Estos son factores que mejoran cómo se ve nuestra cabellera, la forma en la que enmarca nuestro rostro y cómo puede disimular o cubrir lo que no queremos que se vea.

¿Qué es el corte wolf cut?

Elegir el corte de cabello que mejor se adapte a nosotros es todo un trabajo y es que debemos de tener en cuenta la forma de nuestro rostro, el estado de nuestro cabello y nuestra personalidad, entre otros factores. Por lo tanto, resulta necesario conocer los estilos de cortes vigentes.

En esta oportunidad, el protagonismo se lo lleva el corte wolf cut, un estilo de cabello híbrido que combina la textura descontracturada y el volumen en la coronilla del clásico shag con los laterales y la nuca más desmechados del estilo mullet. Este se caracteriza por llevar capas muy desfiladas, un flequillo enmarcado y puntas desparejas que aportan movimiento, cuerpo y un aire rebelde con estética rockera.

Cortes wolf cut desmelenados

El corte wolf cut es un extremadamente versátil y funciona bien en distintos largos y tipos de pelo, facilitando un peinado natural y desenfadado con mínimo esfuerzo. En este punto, para aquellas personas mayores de 50 años de edad, puede ser una gran opción para contrarrestar la disminución de la densidad capilar.

A continuación se detallan 3 cortes wolf cut desmelenados que son ideales para disimular la pérdida de volumen y rejuvenecer las facciones a los 50:

Wolf Cut Texturizado con Flequillo Curtain Bangs (Cortina)

Cómo es el corte: Mantiene una longitud media (a la altura de las clavículas o los hombros) con capas degrafiladas concentradas en la parte superior e intermedia. Se combina con un flequillo cortina abierto al centro o ligeramente ladeado que cae suavemente hacia los pómulos.

Efecto rejuvenecedor y volumen: Al despejar el centro de la frente y enmarcar las mejillas, centra la atención en la mirada y despeja la línea de la mandíbula. Las capas cortas en la coronilla evitan que el pelo se aplaste por su propio peso, generando un volumen natural en la zona superior.

Consejo de peinado: Aplica un spray de sal marina o una espuma ligera sobre el cabello húmedo y sécalo boca abajo. Usa los dedos para despeinar el flequillo y dar ese acabado texturizado sin pulir.

Short Wolf Cut (Estilo Micro-Shag)

Cómo es el corte: Una versión más corta y audaz que llega por encima de la barbilla o a la altura de la nuca, imitando la estructura de un pixie crecido pero con el desfilado característico del wolf cut. Las capas son cortas, muy desmelenadas y llenas de textura en la nuca y el contorno del rostro.

Efecto rejuvenecedor y volumen: Es perfecto para melenas muy finas o con poca densidad, ya que al recortar la longitud, el cabello gana una fuerza y un rebote inmediatos. Eleva las facciones visualmente (efecto lifting) y resalta el cuello y la línea del mentón.

Consejo de peinado: Trabaja las puntas con una cera ligera en crema o polvo volumizador en la raíz para separar los mechones y lograr ese aspecto rebelde, chic y muy juvenil.

Soft Wolf Cut Midi con Puntas Desfiladas