El corte de pelo ‘Rachel’ regresa con más fuerza a ser tendencia

El corte de pelo ‘Rachel’ se ha vuelto popular en los últimos meses, debido a que es un estilo que se destaca por tener abundantes capas, aportando volumen y movimiento natural. Aunque fue un estilo muy característico de los noventas, parece regresar con más fuerza para convertirse en toda una tendencia.

Para que lo conozcas con más detalle, te vamos a explicar en qué consiste y a quiénes les favorece para que puedan aprovechar el estilo. Un cambio de look que seguramente vas a querer realizarte.

¿En qué consiste el corte ‘Rachel’?

Rachel Green es uno de los personajes más queridos de la serie de “Friends”, quien era interpretada por la reconocida actriz Jennifer g, quien en diversos capítulos se destacaba por portar una melena con capas caídas y redondeadas, con puntas hacia adentro y con un volumen.

Un peinado que desde entonces se volvió popular en la década de los noventas. Ahora parece que el corte de pelo ‘Rachel’ regresa con más fuerza para volverse tendencia. Aunque domine el 2025, parece que para el 2026 seguirá siendo popular entre las usuarias.

Se destaca por ser una melena que se adapta a todas las formas de rostro, además de ser una gran alternativa para quienes tienen una cabellera lisa y sin forma, ideal para quienes desean cambiar su estilo con una alternativa en la que puedan mantener la longitud.

Se destaca por ser una alternativa que suaviza las facciones, donde se busca principalmente destacar el brillo. Aunque puede ser usado en melenas rubias, es una gran alternativa para quienes son de pelo oscuro o castaño.

¿Cómo pido el corte de pelo 'Rachel'?

Considerando que el corte de pelo ‘Rachel’ fue muy conocido en los noventas, es muy difícil que la gente no conozca el estilo. En caso de ser así, al momento de acudir con tu estilista, deberás pedirle capas marcadas y degrafiladas que ayuden a enmarcar el rostro, y que la altura de la melena debe ser desde los hombros, aunque puede ser más larga.

Para ayudar aún más a tu estilista, no dudes en llevar una foto de referencia; así el experto en el pelo te ayudará a obtener un estilo más acertado al que deseas. No esperes más y emplea el estilo noventero que regresa con más fuerza para convertirse en tendencia.