El corte de pelo rejuvenecedor, práctico y “sin esfuerzo” que favorece a las mujeres mayores de 50; Pamela Anderson ya lo puso de moda

A sus 58 años, Pamela Anderson se ha convertido en un símbolo de que la moda se vive al máximo sin importar la edad, las reglas se hicieron para romperse y el mejor estilo es el que te hace sentir mejor. En la Semana de la Moda en Nueva York apareció con un corte de pelo shaggy bob ondulado que resulta perfecto para mujeres de 50 y que te va a encantar.

Este corte de cabello rejuvenecedor se caracteriza por su practicidad, frescura y espíritu rebelde. Si quieres seguir los pasos de Pamela Anderson en cuestión de estilo, sigue leyendo.

Qué es el corte de pelo shaggy bob, con efecto rejuvenecedor para mujeres de 50 años y más

El corte de cabello shaggy bob moderno está inspirado en un estilo de finales de los 70 y principios de los 80. Es como un bob clásico a la altura de la barbilla (o por encima del hombro), pero con capas degrafiladas más cortitas de lo normal; esto le da muchísima textura y movimiento a tu pelo.

Se considera un corte de bajo mantenimiento porque su aspecto "despeinado" no exige demasiada atención ni tiempo diario; con los productos adecuados, puedes verte bien y "sin esfuerzo" en pocos minutos.

El corte de pelo shaggy bob favorece tanto a quienes tienen cara redonda u ovalada como a los rostros cuadrados; puedes pedir que acomoden estratégicamente las capas, ya sea que quieras alargar tus facciones o suavizar tus rasgos, por ejemplo. También le puedes poner un fleco de cortina para que enmarque tu rostro de manera súper coqueta y versátil.

Pamela Anderson lució este corte con ondas, acorde con la textura natural de su cabellera. Sin embargo, también se puede llevar un shaggy bob si tu pelo es más lacio o se puede adaptar a tus rizos; todo depende de los rasgos que quieras favorecer o de las condiciones en que se encuentre tu pelo.

Los cortes shaggy, con capas degrafiladas que comienzan siendo muy cortitas, también pueden dar movimiento y textura a cabelleras a la altura del hombro, midi o un poco más largas.

