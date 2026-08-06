Cortes bob para niñas: ideas bonitas y prácticas

Los cortes de cabello para niñas pueden ser una excelente opción para renovar tu look sin dejar de lado la comodidad. Entre las alternativas más versátiles, el estilo bob destaca por su facilidad para peinarlo y mantenerlo.

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Además de aportar un aspecto moderno y fresco, existen diferentes versiones que pueden adaptarse a distintos tipos de cabello y personalidades. Desde opciones clásicas hasta propuestas con capas o flequillo, hay un bob ideal para cada niña.

¿Qué cortes de cabello favorecen a las niñas?

Si buscas un corte práctico, bonito y en tendencia, el bob puede ser una alternativa versátil y fácil de mantener. Además, existen diferentes versiones que permiten adaptar el estilo según el tipo de cabello y las facciones.

Bob clásico a la altura del mentón

Este corte termina justo a la altura del mentón y funciona especialmente bien en niñas con cabello lacio o ligeramente ondulado. Su largo permite llevarlo suelto o recogerlo en una coleta baja cuando hace calor, mientras que su forma sencilla facilita el peinado diario.

Bob con fleco recto

Incorporar un fleco recto puede darle un aspecto dulce al corte y ayudar a enmarcar el rostro. Es una opción especialmente favorecedora para niñas con frente amplia y cabello fino, ya que el flequillo puede aportar sensación de mayor volumen. Para que conserve un acabado ligero, conviene evitar que quede demasiado grueso.

Bob suave en capas

Para niñas con cabello abundante o grueso, el bob con capas puede ser una buena elección. Las capas suaves, concentradas desde la mitad del cabello hacia las puntas, ayudan a reducir peso y aportan movimiento sin sacrificar demasiado el largo.

Este estilo también resulta sencillo de mantener, ya que puede peinarse con un peine de dientes anchos y dejarse secar al aire. Así, el bob se convierte en una alternativa cómoda para el día a día, sin perder su apariencia arreglada.