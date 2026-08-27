5 cortes de cabello para caras redondas que marcarán tendencia en septiembre 2026

Las personas con rostro redondo deben elegir cortes de cabello que ayuden a estilizar los rasgos y los haga lucir de la mejor manera. En septiembre el factor clave para un cambio de look es crear líneas verticales, añadir volumen en la coronilla y generar ángulos que alarguen visualmente las facciones.

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Estilistas y especialistas de moda, manifiestan que en la temporada que comienza se dejan afuera los cortes uniformes o recto a la altura de la mandíbula para priorizar el movimiento y las texturas suaves.

¿Cuáles son los cortes de cabello recomendados?

Long Bob (Lob) Desfilado con Raya Lateral

Aquí nos encontramos con un corte que se posiciona en la altura de los hombros o las clavículas. Se recomienda peinarlo con una raya lateral para romper la simetría circular de la cara y se añade una línea diagonal que estiliza al instante.



Efecto visual: Contribuye a alargar el cuello y reduce ópticamente el ancho de las mejillas.

Detalle clave: Es importante que las puntas estén desfiladas o levemente desestructuradas para evitar un bloque pesado alrededor del rostro.

Corte Mariposa (Butterfly Cut) Midi

Luego nos encontramos con este corte que hace tiempo se posiciona como uno de los favoritos. Este puede ser utilizado en una versión media o larga ya que lo importante es la distribución del volumen.



Efecto visual: Crea dimensiones verticales que quitan atención a la redondez de la cara.

Detalle clave: Estilistas recomiendan que coloques las capas más cortas por debajo de los pómulos o la barbilla. No se deben cortar más arriba ya que esto ensancha el rostro.

El corte de cabello mariposa luce mejor en cabello largo. |(ESPECIAL/Pinterest)

Clavicut con Capas Largas e Invisibles

Aquí tenemos un clavicut que como su nombre lo indica llega hasta la clavícula. En septiembre se va a destacar por capas invisibles o sutiles que dan dinamismo.



Efecto visual: Genera movimiento sin abultar los laterales, lo que genera una ilusión lineal y estilizada.

Detalle clave: Es sumamente fácil de mantener y peinar con secador hacia adentro para enmarcar sutilmente la cara.

Shaggy Suave (Modern Shag) con Flequillo Cortina

Llegamos al shag moderno donde se aplican capas texturizadas en la parte superior para poder darle altura a la coronilla. Esto debe ir combinado con un flequillo cortina abierto al centro.



Efecto visual: El flequillo cortina funciona como un marco vertical que disimula el ancho de la frente y las mejillas.

Detalle clave: Es importante que las capas laterales se puedan mantener fluidas y ligeras porque así no se les añadirá volumen a los costados de los pómulos.

Pixie Largo o Asimétrico con Textura

Por último, tenemos este corte corto que romper con el tabú de las longitudes para cara redonda. El pixie largo deja mayor longitud en la parte superior y en los mechones frontales (patillas y flequillo ladeado).

