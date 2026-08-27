Cómo maquillar las cejas: 5 ideas que marcarán tendencia en septiembre

Con la llegada de un nuevo mes las tendencias de maquillaje van cambiando por lo que debes prestar especial atención a tus cejas. Septiembre nos lleva a que esta zona tenga texturas más pulidas, técnicas híbridas y un guiño al pasado.

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Si te gusta maquillar tus cejas pues debes tener en cuenta que las propuestas tienen como objetivo enmarcar la mirada aportando volumen, definición o un efecto lifting que se adapte a cada necesidad.

¿Cuáles son las técnicas para maquillar las cejas?

Cejas Laminadas (Fluffy Brows)

Aquí nos encontramos con una técnica que sigue posicionándose como una de las favoritas. La misma consiste en peinar las cejas hacia arriba, pero en esta oportunidad con un acabado más flexible. Lo que se busca es fijar el vello de manera ascendente con ayuda de los geles transparentes de alta resistencia para poder abrir la mirada y crear un efecto lifting visual.

Cejas Orgánicas Tradicionales (Soap Brows)

Otra técnica te lleva a poder buscar la naturalidad. Aquí debes usar jabón de glicerina o ceras ligeras con un cepillo tipo spoolie para poder direccionar el pelo de forma diagonal con el objetivo de seguir el crecimiento natural. El objetivo es rellenar ópticamente los huecos sin necesidad de aplicar color extra.

Sombreado Suave (Soft Powder Brows)

Tenemos esta alternativa con la que se busca imitar el acabado difuminado del maquillaje en polvo o el efecto ombré. Aquí se debe concentrar la mayor intensidad de color en el arco y la cola de la ceja, en el inicio (cerca de la nariz) se mantiene sutilmente lavado, aportando una estructura tridimensional muy elegante.

Cejas Ultrafinas de los 90 (Skinny Brows)

Para septiembre se van a usar mucho las cejas delgadas, pero en una versión moderna y corregida. No tienes que depilar en exceso, sino que puedes ocultar los vellos periféricos con corrector de alta cobertura y dibujar una línea fina, estilizada y ligeramente arqueada con lápiz de punta ultraprecisa.

Cejas Aclaradas o Decoloradas (Bleached Brows)

Por último, tenemos esta técnica que es un poco más arriesgada. En esta oportunidad si no quieres decolorar el vello puedes jugar con la ilusión óptica aplicando geles correctores en tonos rubio ceniza, beige o geles fijadores con color para mimetizarlas temporalmente con el tono de tu piel.