Plantillas Gratis: ¿Cómo hacer etiquetas escolares en casa y ahorrar?

El regreso a clases es una de las temporadas más desafiantes para la economía del hogar. Entre la compra de uniformes, mochilas, y las etiquetas escolares, el presupuesto puede verse seriamente afectado.

UEste última gasto es adicional y puede pasar desapercibido, pero existe una alternativa más económica que mandar a imprimir calcomanías personalizadas con el personaje de moda en una imprenta local.

Aprender cómo hacer etiquetas escolares en casa no solo es una actividad divertida para compartir con los más pequeños, sino que representa una estrategia contundente para ahorrar en útiles escolares.

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¿Cómo hacer etiquetas escolares en casa y ahorrar?

Para diseñar tus calcomanías sin ser un experto en artes gráficas, existen plataformas gratuitas e intuitivas que ofrecen miles de vectores y diseños listos para rellenar.

Una de las opciones más versátiles en Canva, una herramienta que ya cuenta con diseños de etiquetas escolares y la opción de cientos de plantillas gratuitas con temáticas de los personajes en tendencia, princesas, dinosaurios, espacio, superhéroes, entre otras cosas.

Plantillas gratis de etiquetas escolares en Canva|Canva

Pinterest también es una opción eficiente al buscar Plantillas gratis etiquetas escolares, con decenas de blogs de mamás o de diseñadoras independientes que regalan archivos listos en formatos PDF o PNG, y que puedes editar desde tu computadora.

Con Microsoft Word o Google Docs también puedes usar plantillas predeterminadas en su sección de "Tarjetas" o de "Etiquetas de dirección". Puedes insertar una imagen o personaje desde la web y duplicar el cuadro de texto para llenar una hoja completa en pocos minutos.

Plantillas escolares gratis en Pinterest|Pinterest

Para poder imprimir las plantillas gratis que encuentres toma en cuenta la elección del papel correcto, puedes comprar hojas de papel fotográfico adhesivo brillante o papel calcomanía mate.

También, en las configuraciones de impresión, opta por la opción de máxima calidad, algunas la tienen como "Alta o Fotográfica" y selecciona el tipo de papel correcto, que puede ser glazed o glossy. Esto asegurará que los colores vibren y la tinta no se corra con facilidad.

