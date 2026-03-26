6 cortes de cabello si tienes el pelo quemado

El cuidado del cabello es importante para que puedas mantenerlo saludable y hermoso. Si esto no ocurre pues el deterioro se notará y llevar un buen look no será para nada fácil.

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Si tienes el pelo quemado, la mejor solución es eliminar la mayor cantidad de fibra dañada para permitir que el cabello crezca sano y con vida. Aquí tienes 6 cortes ideales para sanear tu melena.

¿Cuáles son los cortes de cabello para el pelo quemado?

Pixie Cut

Es la opción más radical y efectiva si el daño llega cerca de la raíz. Este corte funciona ya que elimina casi todo el cabello quemado de una vez. Puedes llevarlo con capas cortas para dar textura o un flequillo ladeado para suavizar las facciones.

Bob Clásico (a la mandíbula)

Este es un corte recto que termina justo en la línea de la mandíbula. Este estilo funciona al ser un corte sólido y sin capas, permite quitar una gran cantidad de puntas abiertas y "chilosas" sin perder el estilo. Es ideal si quieres un cambio elegante que se vea saludable al instante.

Long Bob (Lob)

Si no quieres arriesgarte con algo demasiado corto, el Lob llega a la altura de los hombros o clavícula. Este corte te permite deshacerte de 10 a 15 cm de pelo dañado (donde suele concentrarse el mayor castigo por planchas o decoloración) manteniendo un largo manejable.

Shaggy Cut con Capas

Aquí tenemos un corte con muchas capas y un aire desenfadado. Es una gran elección ya que las capas estratégicas ayudan a disimular la falta de elasticidad del pelo quemado y eliminan puntas dañadas en diferentes niveles de la melena, no solo en la base.

Clavicut

Como su nombre indica, descansa sobre la clavícula. Es el punto medio perfecto. Cortar a esta altura suele eliminar la mayoría del daño químico acumulado en las puntas sin sentir que te has quedado "sin pelo".

Corte de Puntas con "Bordado"

Si el daño no es total, puedes optar por un corte que mantenga el largo pero limpie las puntas. Esto funciona ya que se trata de pulir las puntas quemadas que sobresalen de cada mechón sin reducir drásticamente el largo total.

Consejos extra para cuidar tu nuevo corte:

Evita el calor: Dale un respiro a la plancha y al secador mientras tu cabello se recupera.

Hidratación profunda: Usa mascarillas nutritivas o aceites (como el de oliva) para sellar la cutícula del cabello nuevo.

Cortes regulares: Programa una visita al estilista cada 2 o 3 meses para ir eliminando el resto del daño de forma progresiva.