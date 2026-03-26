6 cortes de cabello si tienes el pelo abajo del hombro

Con el cambio de temporada muchas mujeres buscan modificar su cabello. Un buen corte de pelo es la opción más acertada para lucir de manera fresca y cómoda por lo que te traemos las mejores opciones.

A Lucía le presentaron a una empleada doméstica, pero en realidad es amante de su pareja

Para un cabello que sobrepasa el nivel de los hombros, existen opciones que van desde estilos clásicos y pulidos hasta opciones con mucho movimiento y textura. Aquí tienes 6 cortes populares que funcionan perfecto.

¿Cuáles son los cortes de cabello ideales para la temporada?

Corte Mariposa (Butterfly Cut)

Este es uno de los estilos más populares para melenas largas. Se caracteriza por tener capas muy marcadas y cortas en la parte superior (que simulan un bob si recoges el resto) y capas más largas hacia las puntas. Aporta muchísimo volumen y un aire sofisticado.

Capas Largas Clásicas

Luego nos encontramos con este estilo ideal si quieres mantener el largo pero quitar peso y añadir movimiento. Las capas comienzan generalmente debajo de la barbilla, lo que ayuda a que el cabello no se vea plano o sin vida.

Long Shaggy

En este caso tenemos que mencionar que es una versión moderna y desenfadada que utiliza muchas capas desfiladas y textura. Es perfecto si buscas un estilo "despeinado" con mucha personalidad y es muy fácil de peinar.

Recto con Flequillo (Blunt with Bangs)

Este corte de cabello recto justo por debajo de los hombros es atemporal. Al combinarlo con un flequillo (ya sea recto, abierto o tipo cortina), logras enmarcar el rostro y darle un toque juvenil de inmediato.

Degrafilado Frontal (Face Framing Layers)

Aquí tenemos una opción para las que prefieren no tocar mucho el largo total, puedes optar por capas que solo enmarquen el rostro. Este estilo suaviza las facciones y permite que el cabello caiga de forma natural hacia adelante.

Wolf Cut Largo

Por último, tenemos este corte que es una mezcla entre el shag y el mullet. Tiene capas muy cortas en la coronilla para dar volumen extremo y puntas más delgadas y largas. Es ideal para quienes buscan un look más alternativo y con mucha textura.