Estos son los mejores cortes de pelo para mujeres con canas que son elegantes

Las canas dejaron de ser un tema que ocultar para ser lucidas con mucho orgullo. Es por esto que cada vez más mujeres optan por cortes de pelo, que las ayuden a lucir su cabello de la mejor manera y no recurrir a los tintes.

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Si estás en busca de una renovación pues te traemos los mejores estilos para que luzcas tus canas de la mejor manera. Estos cortes de pelo te harán lucir muy hermosa en la temporada.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para lucir las canas?

Bob corto

Este es uno de los preferidos de los salones ya que es elegante y favorecedor para lucir las canas. Con su tipo de largo hace que las canas encajen muy bien y te dará un aspecto sofisticado.

Corte pixie a capas

Esta es una versión ligeramente más larga y capeada del pixie. Lo que hace es reducir el efecto áspero de algunas canas y rejuvenece el rostro. También resulta especialmente práctica en cabellos rebeldes o gruesos.

Clavicut

Aquí tenemos un corte versátil y elegante. Es un estilo que aporta frescura y movimiento al cabello canoso, logrando un acabado mucho más actual. El corte midi ayuda a brindar un toque moderno.

Corte garçon

Por otro lado, tenemos este corte pulido y fácil de mantener. De esta manera se le da protagonismo al rostro y a la textura natural de las canas. Es un corte que resalta la belleza natural del rostro y transmite seguridad.

Long bob con ondas suaves

Por último, tenemos este corte que cuenta con ligeras ondas que permiten darle textura al cabello canoso. Así vas a evitar que la melena se vea plana y aportando mucha más luminosidad al conjunto.

Si quieres lucir tus canas estas son grandes ideas para que lo hagas. Tu cabello se verá con textura y movimiento por lo que son recomendables.