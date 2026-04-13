Estos son los 3 cortes de pelo que afinan y armonizan el rostro: ideales para caras ovaladas

Los cortes de pelo que mejor afinan y armonizan un rostro ovalado son el long bob, las capas largas y el corte shag. Estos 3 estilos ayudan a equilibrar las proporciones y destacar los rasgos de forma natural.

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Aunque el rostro ovalado es uno de los más versátiles, elegir el corte adecuado permite potenciar aún más su simetría y evitar que se vea alargado en exceso. Según especialistas en peluquería, el objetivo no es “corregir”, sino acompañar la forma del rostro con movimiento y volumen estratégico.

El estilista Sam McKnight sostiene que los cortes bien pensados pueden transformar la percepción del rostro sin necesidad de cambios drásticos: una premisa clave en las tendencias actuales. Estos son los looks favorecedores.

¿Cuáles son los cortes de pelo que mejor afinan el rostro ovalado?

Estos 3 estilos se destacan por su capacidad de estilizar y aportar equilibrio:



Long bob (lob): un clásico moderno que llega a la altura de los hombros. Aporta estructura sin alargar demasiado el rostro. Puede llevarse lacio u ondulado. Favorece al enmarcar el rostro suavemente. Desde L’Oréal Professionnel recomiendan llevarlo con puntas desfiladas para mayor movimiento.

Capas largas: ideal para quienes prefieren mantener el largo del cabello. Genera volumen y dinamismo. Evita que el rostro se vea plano o excesivamente alargado. Permite jugar con distintos peinados.

Corte shag

De inspiración setentera, con capas marcadas y textura. Aporta volumen en zonas clave. Rompe la simetría excesiva del rostro ovalado. Ideal para looks más descontracturados. Según Vogue, el shag es tendencia por su efecto rejuvenecedor y natural.

¿Cómo elegir el corte ideal según tu tipo de cabello y estilo?

Más allá de la forma del rostro, los expertos recomiendan considerar otros factores para acertar con el corte:



Textura del cabello : cabellos finos se benefician de capas suaves, mientras que los gruesos admiten más volumen.

: cabellos finos se benefician de capas suaves, mientras que los gruesos admiten más volumen. Rutina de peinado : cortes como el shag requieren más definición, mientras que el lob es más fácil de mantener.

: cortes como el shag requieren más definición, mientras que el lob es más fácil de mantener. Estilo personal : elegir un corte que refleje la identidad es clave para sentirse cómoda.

: elegir un corte que refleje la identidad es clave para sentirse cómoda. Mantenimiento: algunos estilos necesitan retoques frecuentes para conservar su forma.

La estilista británica Sally Hershberger resume: "El mejor corte no es el más tendencia, sino el que se adapta a tu rostro, tu cabello y tu forma de vivir". En definitiva, el rostro ovalado ofrece múltiples posibilidades. Elegir el corte adecuado permite potenciar su equilibrio natural con estilo y personalidad.