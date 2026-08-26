5 cortes de cabello que te harán lucir más joven si tienes el pelo lacio y marcarán tendencia en otoño; son ideales para mujeres mayores de 50 años

Estamos a pocas semanas de entrar al otoño de 2026, una de las temporadas más esperadas por muchas mujeres, pues la temperatura ha disminuido y poco a poco nos vamos encaminando al final del año, aunque con esto vienen diversas festividades donde probablemente querrás lucir un gran corte de cabello.

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Dentro de esta nota te compartiremos algunos de los cortes de cabello que incluso podrán hacerte lucir más joven si tu tipo de cabello es lacio, siendo este uno que se presta para diversos estilos con los que podrías probar en estos días, mismos que además de ser clásicos, marcarán tendencia los próximo meses.

Cortes de cabello a la moda este otoño de 2026 para pelo lacio

Los cortes de cabello para mujeres adultas que buscan rejuvenecer sus facciones en esta temporada son diversos y se adaptan a los estilos y personalidades de cada uno, tal como lo son:

