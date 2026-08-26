5 cortes de cabello que te harán lucir más joven si tienes el pelo lacio y marcarán tendencia en otoño; son ideales para mujeres mayores de 50 años
Conoce los cortes de cabello que estarán siendo tendencia en una de las temporadas del año más esperadas para que renueves tu imagen y cierres el año con un estilo nuevo.
Estamos a pocas semanas de entrar al otoño de 2026, una de las temporadas más esperadas por muchas mujeres, pues la temperatura ha disminuido y poco a poco nos vamos encaminando al final del año, aunque con esto vienen diversas festividades donde probablemente querrás lucir un gran corte de cabello.
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Dentro de esta nota te compartiremos algunos de los cortes de cabello que incluso podrán hacerte lucir más joven si tu tipo de cabello es lacio, siendo este uno que se presta para diversos estilos con los que podrías probar en estos días, mismos que además de ser clásicos, marcarán tendencia los próximo meses.
Cortes de cabello a la moda este otoño de 2026 para pelo lacio
Los cortes de cabello para mujeres adultas que buscan rejuvenecer sus facciones en esta temporada son diversos y se adaptan a los estilos y personalidades de cada uno, tal como lo son:
- Clavicut Sólido: Uno de los cortes más llamativos de la temporada, pues llegando a la altura de la clavícula, estiliza el cuello y enmarca las facciones de gran manera y al llevarlo completamente lacio y con una base recta y sólida, el pelo se nota más denso, sano y con un brillo natural espectacular.
- Bob Recto: El clásico bob versionado este otoño en su versión más minimalista y pulida. Cortado simétricamente simula el corte de una hoja de papel dejando un estilo perfecto para el cabello lacio fino porque crea un efecto óptico de mayor cantidad y calidad de pelo.
@javier.acosta.tab Diseño de corte q cambian vidas y más en señoras de más de 40 , 50 y 60 años #blowdry #bob #bobhaircut #bixiecut #señoras ♬ original sound - Siangyoo
- Pixie Largo: Ideal para las amantes del cabello corto que no quieren perder versatilidad, pues se caracteriza por mantener la zona superior y las patillas ligeramente más largas y desfiladas, permitiendo un flequillo ladeado que disimula las líneas de expresión de la frente.
@betty.lazcano El corte pixie en mujeres de 50 años o más puede ser muy favorecedor, moderno y fácil de cuidar. Es una buena opción si buscas rejuvenecer tu imagen sin complicarte demasiado. • Rejuvenece el rostro: al descubrir cuello y nuca, da sensación de frescura y ligereza. • Resalta tus rasgos: ojos, pómulos y mandíbula se ven más definidos, como un pequeño “lifting” visual. Aporta volumen: en cabellos finos o debilitados por edad o cambios hormonales, un buen pixie hace que el pelo se vea con más cuerpo. • Es muy práctico: se seca rápido, usas menos productos y el peinado diario es sencillo. Estilos de pixie recomendados para +50 • Pixie suave y femenino Con capas delicadas y contornos no tan extremos. Ideal si quieres un cambio sin verte demasiado radical. Suele incluir un flequillo suave, peinado hacia un lado, que suaviza los rasgos. • Pixie con flequillo largo o ladeado Favorece si quieres disimular frente amplia o algunas líneas de expresión. El flequillo puede ser recto pero desfilado, o bien en diagonal hacia un lado. Da un aire juvenil sin exagerar. • Pixie con volumen en la coronilla Indicado para cabello fino. Se trabajan capas más cortas en la parte superior y una nuca un poco más corta para crear efecto de volumen y levantar ópticamente la raíz. • Pixie asimétrico Un lado un poco más largo que el otro, o un flequillo que cae hacia un costado. Alarga visualmente el rostro y aporta modernidad. Es perfecto si buscas algo con personalidad, pero sin perder elegancia. #parati #fashionstyle #Hairstyle #look #trendy ♬ sonido original - betty.lazcano
- Shag Moderno: Este corte rompe con la rigidez del pelo lacio mediante capas estratégicas finas y desfiladas, donde se mantiene la base larga pero añade textura en la parte superior, lo que levanta visualmente los pómulos y suaviza las facciones.
@salondm3 Her shirt is the real MVP! #hair #shag #grayhair #greyhair #hairtok #haircut #customcut #athensga #justdm #beforeandafter #fun #style #stuleover50 #fashionover50 ♬ original sound - Donna Means
- Lob Asimétrico: Una variante elegante del bob tradicional que llega hasta los hombros donde la clave rejuvenecedora está en llevarlo ligeramente más corto en la nuca y más largo hacia el rostro para que el cabello lacio estilice las facciones, alargue el cuello y proyecte una imagen sofisticada.