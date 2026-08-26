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Cómo eliminar las marcas de sarro en el vidrio con solo 3 ingredientes

Es algo difícil de remover, por lo que te compartiremos el truco para dejar las superficies relucientes.

Cómo eliminar las marcas de sarro en el vidrio con solo 3 ingredientes
|Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La limpieza del hogar es fundamental teniendo en cuenta que debemos asegurarnos que todos los espacios estén reluciente y las superficies son una de ellas, ya que es muy probable que se acumule polvo, grasa, entre otro. Es el caso del vidrio que aparecerá el sarro y para poder eliminarlo por completo existen tres ingredientes caseros que son muy eficientes y que dejará todo reluciente.

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Un grave problema al cual nos enfrentamos es que muchas de las superficies se acumulen de polvo, grasa o sarro y que si no actuamos con rapidez, lo más probable es que se vuelvan difíciles de remover, como las que aparecen en los cristales de las ventanas, del espejo del baño o de las mesas y aparecerá un verdadero dolor de cabeza como el sarro, que es complejo de eliminar por más que probemos múltiples fórmulas y productos de limpieza.

La gran pregunta es porque aparece el sarro en los cristales y la respuesta es porque las superficies están expuestas de manera constante al agua y a la humedad, y el agua contiene muchos minerales que se acumulan y forman estas marcas. Por eso, es que hay varios remedios caseros que dejarán los vidrios relucientes y limpios con tan solo tres ingredientes muy potentes para la limpieza.

Ingredientes

  • Jabón de trastes
  • Agua caliente

Elementos:

  • Atomizador
  • Esponja para tallar los vidrios
  • Paño limpio

Cómo preparar este limpiador y aplicarlo

  1. Calentar media taza de agua y mezclar con 4 cucharadas de ácido cítrico
  2. Incorporar un cuarto de taza de jabón líquido y mezclar nuevamente hasta integrar todo, pero sin agitar demasiado para no hacer espuma
  3. Colocar la mezcla en un atomizador y aplicar de manera directa sobre las superficies
  4. Dejar actuar y una vez que haya hecho efecto, frotar la esponja para remover el sarro y las marcas de agua
  5. Secar bien con ayuda de papel absorbente y los vidrios quedarán relucientes

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