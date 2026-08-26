Cómo eliminar las marcas de sarro en el vidrio con solo 3 ingredientes
Es algo difícil de remover, por lo que te compartiremos el truco para dejar las superficies relucientes.
La limpieza del hogar es fundamental teniendo en cuenta que debemos asegurarnos que todos los espacios estén reluciente y las superficies son una de ellas, ya que es muy probable que se acumule polvo, grasa, entre otro. Es el caso del vidrio que aparecerá el sarro y para poder eliminarlo por completo existen tres ingredientes caseros que son muy eficientes y que dejará todo reluciente.
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Un grave problema al cual nos enfrentamos es que muchas de las superficies se acumulen de polvo, grasa o sarro y que si no actuamos con rapidez, lo más probable es que se vuelvan difíciles de remover, como las que aparecen en los cristales de las ventanas, del espejo del baño o de las mesas y aparecerá un verdadero dolor de cabeza como el sarro, que es complejo de eliminar por más que probemos múltiples fórmulas y productos de limpieza.
La gran pregunta es porque aparece el sarro en los cristales y la respuesta es porque las superficies están expuestas de manera constante al agua y a la humedad, y el agua contiene muchos minerales que se acumulan y forman estas marcas. Por eso, es que hay varios remedios caseros que dejarán los vidrios relucientes y limpios con tan solo tres ingredientes muy potentes para la limpieza.
Ingredientes
- Jabón de trastes
- Agua caliente
Elementos:
- Atomizador
- Esponja para tallar los vidrios
- Paño limpio
Cómo preparar este limpiador y aplicarlo
- Calentar media taza de agua y mezclar con 4 cucharadas de ácido cítrico
- Incorporar un cuarto de taza de jabón líquido y mezclar nuevamente hasta integrar todo, pero sin agitar demasiado para no hacer espuma
- Colocar la mezcla en un atomizador y aplicar de manera directa sobre las superficies
- Dejar actuar y una vez que haya hecho efecto, frotar la esponja para remover el sarro y las marcas de agua
- Secar bien con ayuda de papel absorbente y los vidrios quedarán relucientes