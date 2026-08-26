5 habilidades que los niños deben aprender antes de saber escribir
Si bien el proceso de lectoescritura es importante, deberían aprender estas habilidades.
Uno de los momentos más importantes en la vida de los niños es cuando ingresan en la etapa de lectoescritura, y esto quiere decir cuando comienzan a interpretar lecturas, a saber leer; como así también a escribir las primeras letras. Sin dudas, que es una fase clave para el aprendizaje, ya que darán los primeros pasos a la alfabetización y que luego deberán ir perfeccionando. Pero, los especialistas coinciden que previo a esto, hay tres habilidades que deben aprender antes de saber escribir y que seguro no sabías.
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Tal como lo mencionamos con anterioridad, la etapa que los niños atraviesan de la lectoescritura es fundamental para ellos, porque comienzan a tener noción del significado de las letras, de cómo suenan y de cómo deben escribir; y que les permitirá desenvolverse en el ámbito escolar. Pero, esto no es solo bueno para el desarrollo de los niños sino en cuanto a la adquisición en el desarrollo de los procesos cognitivos fomentando la atención, la memoria y el lenguaje.
Beneficios que un niño comience a leer y escribir
Entre los beneficios más importantes que tiene que un niño comience a leer y escribir se encuentra que permitirá desarrollar el pensamiento; llevará a una ampliación del lenguaje; mayor empatía y sociabilidad; una autonomía futura. A su vez, hay ciertos niños que mostrarán interés por las letras más temprano que otros, y para eso, es fundamental que adquieran algunas habilidades previamente. Por eso, para tener una buena estimulación motora y cognitiva, deberían desarrollar estas cinco habilidades.
5 habilidades que los niños deben aprender antes de leer y escribir
- Enroscar y desenroscar: con este ejercicio se trabaja otro movimiento diferente de la mano; ya que con rotaciones a la derecha y la izquierda permitiendo adquirir una mayor fuerza en la mano y habilidad en el movimiento de los dedos
- Moldear con plastilina: es otra de las habilidades que puede adquirir y permitirá estimular la fuerza de la mano al mismo tiempo que estimula el movimiento de los dedos
- Pegar y despegar pegatinas: los niños adquirirán un mayor control en el movimiento de los dedos
- Colorear y pintar: esta actividad estará ayudando a que estimule la fuerza manual y su coordinación
- Unir líneas y puntos: consiste en unir parejas de iguales y/o repasar trazados sin salirse. Se trabarán otros conceptos estimulando la psicomotricidad fina