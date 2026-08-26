5 habilidades que los niños deben aprender antes de saber escribir

Uno de los momentos más importantes en la vida de los niños es cuando ingresan en la etapa de lectoescritura, y esto quiere decir cuando comienzan a interpretar lecturas, a saber leer; como así también a escribir las primeras letras. Sin dudas, que es una fase clave para el aprendizaje, ya que darán los primeros pasos a la alfabetización y que luego deberán ir perfeccionando. Pero, los especialistas coinciden que previo a esto, hay tres habilidades que deben aprender antes de saber escribir y que seguro no sabías.

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Tal como lo mencionamos con anterioridad, la etapa que los niños atraviesan de la lectoescritura es fundamental para ellos, porque comienzan a tener noción del significado de las letras, de cómo suenan y de cómo deben escribir; y que les permitirá desenvolverse en el ámbito escolar. Pero, esto no es solo bueno para el desarrollo de los niños sino en cuanto a la adquisición en el desarrollo de los procesos cognitivos fomentando la atención, la memoria y el lenguaje.

Beneficios que un niño comience a leer y escribir

Entre los beneficios más importantes que tiene que un niño comience a leer y escribir se encuentra que permitirá desarrollar el pensamiento; llevará a una ampliación del lenguaje; mayor empatía y sociabilidad; una autonomía futura. A su vez, hay ciertos niños que mostrarán interés por las letras más temprano que otros, y para eso, es fundamental que adquieran algunas habilidades previamente. Por eso, para tener una buena estimulación motora y cognitiva, deberían desarrollar estas cinco habilidades.

5 habilidades que los niños deben aprender antes de leer y escribir