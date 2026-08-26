Ex estrella de TV cambió su vida para ser modelo; gana un dineral

En la actualidad no es extraño observar que algunas personalidades dan el salto desde las redes sociales a la fama de los medios tradicionales. Aunque hacerlo al revés (de TV a redes sociales) no es algo tan común, esta actriz decidió enfocarse 100% a sus labores como modelo. Allí se encontró con un cambio de vida drástico, pues dijo que desde marzo está ganando entre 14, 000 y 15, 000 dólares al día. Por eso, se te invita a conocer el caso de Lauryn Efird.

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¿Cómo es que esta modelo gana tanto dinero?

La polémica alrededor de Lauryn se ha hecho latente en sus últimos meses de vida. Al participar en una especie de reality donde la que se hizo más famosa fue una de sus hermanas, con 26 años apostó con todo en su carrera como modelo. Y la respuesta de sus seguidores se hizo evidente, pues a finales de abril ya había acumulado una fortuna de medio millón de dólares.

Pese a que muchos criticaron sus acciones, pues el modelaje al que se dedica está enfocado en el erotismo a través de la plataforma del ícono azul, ella dijo que no lo hace por el dinero. Ella aceptó este cambio para darle una mejor calidad de vida a sus hijos: “No se trata solo del dinero. Se trata de poder darles a mis hijos un estilo de vida mucho mejor”.

Incluso destacó que esto le ha permitido traer estabilidad a toda su familia, quien aprueba lo que está haciendo. Ante eso, las ganancias siguen llegando a las arcas de una actriz que cambió su vida para siempre. “Tengo la posibilidad de estar con mis hijos en lugar de ir a buscar un trabajo de nueve a cinco, y apenas sobrevivir pagando el cuidado infantil, las facturas, sin tener tiempo con ellos y sin tener que buscar un segundo empleo”.

¿Quién es la modelo, Lauryn Efird?

Con 26 años, Lauryn estuvo involucrada en un proyecto llamado Here Comes Honey Boo Boo, donde como familia vivieron en una especie de reality. Allí su hermana (Alana Thompson) es la que se hizo más conocida entre los consumidores de entretenimiento estadounidenses, de donde llegaron muchos de los que pagan la suscripción de su canal de contenido exclusivo. La estrella también conocida como Pumpkin, ahora vive un ascenso meteórico en su vida financiera, a causa de un cambio de rumbo que quiso darle a su vida.