¿Por qué aparecen pececillos de plata en tus libros o clóset y cómo eliminarlos con 1 ingrediente de tu cocina?
Descubre por qué salen pececillos de plata en los libros y aprende cómo eliminar esta plaga del papel usando solo un ingrediente de tu cocina
Para los amantes de la lectura, ver sus tesoros o libros llenos de pececillos de plata puede ser una auténtica pesadilla, ya que este insecto plano es una de las plagas más comunes y dañinas en las bibliotecas hogareñas, pues devoran las hojas y encuadernaciones sin hacer ruido.
Si te preguntas constantemente por qué salen pececillos de plata en los libros aunque limpies el polvo con frecuencia, la respuesta está en los componentes qupimicos del papel y las condiciones del mueblre.
Estos insectos no buscan suciedad, sino nutrientes muy especídicos para subsistir. Afortunadamente, no es necesario contaminar tu espacio de lectura o tus preciados tomos con insecticidas comerciales corrosivos.
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¿Por qué aparecen pececillos de plata en tus libros?
Los pececillos de plata son insectos nocturnos que detestan la luz directa y adoran los espacios confinados. Un librero pegado a la pared ofrece el escondite oscuro perfecto, convirtiéndose rápidamente en un foco de plaga de la humedad en los libros.
La dieta de estos insectos es la celulosa y el almidón, que está presente en el papel de las páginas, el cartón de las portadas y el pegamento orgánico utilizado en el encuadernado de muchos libros antiguos.
El ingrediente de cocina para eliminar a los pececillos de plata de tus libros
Para aplicar un remedio casero en contra de estos insectos, pero que sea 100% respetuoso con tus libros y seguro para tu familia, se recomienda usar un ingrediente de cocina bastante popular: el clavo de olor.
El secreto de esta especia radica en su altísima concentración de eugenol, un compuesto químico natural que posee propiedades insecticidas fulminantes para los sensores de estos artrópodos.
Mientras que para nosotros el clavo de olor evoca un aroma agradable, para el olfato del pececillo de plata resulta completamente intolerable.
Al percibir esta fragancia en el ambiente, las hormonas de los insectos se desorientan, impidiéndoles buscar alimento o reproducirse. Esto los obliga a desalojar los estantes de inmediato al notar un entorno hostil, logrando ahuyentar bichos del papel de manera puramente orgánica.