4 cortes garçon desenfadados que dulcifican los rasgos y le dan un toque juvenil a tu aspecto en minutos

Renovar nuestro look puede depender de muchos factores entre los que se encuentra el corte y peinado de nuestro cabello. Es que nuestra melena tiene mucho por decir cuando de moda se trata y es que, más allá de las tendencias, existen estilos clásicos que se amoldan a la vestimenta, maquillaje y manicura.

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Saber escoger el corte de cabello que más nos favorezca es un proceso sumamente importante. No solo debe tenerse en cuenta lo que dicen las tendencias, sino también la forma de nuestro rostro y ojos.

¿Qué es el corte garçon?

Los expertos en belleza pueden guiarnos muy bien en este tema y en esta oportunidad se pone bajo la lupa el corte garçon, un estilo de cabello corto que tradicionalmente es asociado a la moda femenina. Este se caracteriza por ser más despejado en la nuca y los laterales, dejando mayor volumen en la parte superior y la coronilla.

El corte garçon puede combinarse con flequillo ladeado, desfilado, recto o cortina. Además, es un estilo que requiere poco tiempo de peinado diario, aunque necesita retoques periódicos cada 4 a 6 semanas para mantener la forma.

Variantes del corte garçon

Tras conocer estos detalles del corte garçon, desde el rubro remarcan que este estilo ha dejado de ser únicamente una apuesta sobria para convertirse en una de las alternativas más dinámicas, frescas y versátiles de la peluquería moderna.

A continuación, para animarse a escogerlo, se presentan 4 variantes del corte garçon desenfadado que suavizan los rasgos fuertes y dan un aire juvenil en minutos:

Garçon con flequillo cortina desfilado

El corte: Mantiene el marco clásico del garçon en la nuca y los laterales, pero añade un flequillo largo y abierto en el centro que se degrada suavemente hacia los pómulos.

Efecto dulcificador: Al abrirse hacia los lados, suaviza las mandíbulas marcadas o prominentes y resta dureza a la frente, desviando la atención hacia la mirada.

Toque juvenil: Aporta un aire parisino y desenfadado muy natural que rompe la simetría rígida.

Garçon capeado y despuntado (Shaggy Garçon)

El corte: Se caracteriza por capas cortas e irregulares en la zona superior y la coronilla, dejando las puntas vaciadas para lograr volumen en la parte alta.

Efecto dulcificador: Redondea y eleva las facciones al llevar el volumen visual hacia arriba, ideal para rostros alargados o caídos.

Toque juvenil: Su aire rebelde y 'despeinado con intención' le da un dinamismo inmediato al look, alejándolo de cualquier acabado formal o estático.

Garçon estilo Pixie-Bob con raya ladeada

El corte: Un híbrido ligeramente más largo en la parte frontal y la zona superior, peinado con una raya lateral profunda y puntas redondeadas hacia fuera o hacia dentro sin definición estricta.

Efecto dulcificador: La asimetría de la raya lateral rompe las líneas angulosas del rostro (como pómulos muy rectos o mentón afilado), equilibrando la fisonomía.

Toque juvenil: Es sumamente versátil y permite jugar con el movimiento de las mechas sobre un lado de la cara, creando una sombra suave que rejuvenece la expresión.

Garçon texturizado con micro-flequillo abombado (Textured Soft Crop)