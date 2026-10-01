4 cortes mullet para cabello fino y que favorecen rostros redondos

Los cortes mullet siguen consolidándose como los más versátiles, rebeldes y personalizables de todos los estilos y diseño capilar contemporáneo.

Aunque existe el mito de que este corte solo funciona bien en cabelleras abundantes, la realidad es que sus capas estratégicas son la herramienta perfecta para inyectar textura donde más se necesita.

Si buscas cortes mullet para cabello fino que además disimulen las líneas curvas de un rostro redondo, la clave está en jugar con las alturas, las longitudes posteriores y el desfilado del flequillo.

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4 cortes mullet para cabello fino que favorecen rostros redondos

El Soft Mullet

Las transiciones entre las capas delanteras y traseras son muy fluidas. Esto evita que las puntas se vean escasas o transparentes, un problema común en el cabello delgado.

El Soft Mullet|Pinterest

Wolf Cut Mullet

Utiliza capas concéntricas cortas en la zona superior. Al peinarlo con un poco de textura, levanta la raíz al instante dando cuerpo y movimiento natural al pelo lacio o plano.

Wolf Cut Mullet|Pinterest

Se acompaña obligatoriamente de un flequillo en cortina. Este flequillo abierto en el centro expone parte de la frente, lo que estiliza las facciones y suaviza la redondez de la cara.

Mixie

Un híbrido entre el pixie y el mullet. Al retirar el peso de los laterales y concentrar las capas cortas arriba, el cabello fino gana una textura masiva y un soporte que impide que el peinado se caiga a lo largo del día.

Mixie|Pinterest

La longitud en la nuca añade una línea vertical visible desde el frente. Esto alarga el cuello y equilibra los rostros con barbilla pequeña.

Shaggy Mullet con flequillo desfilado

Las puntas se trabajan con tijera de entresacar o navaja de forma muy controlada para crear capas pluma que flotan entre sí, dando volumen visual sin restar densidad real.

Shaggy Mullet con flequillo desfilado|Pinterest

El flequillo desfilado y ladeado rompe la línea horizontal de la frente. Al dejar los laterales ligeramente más largos, tapando las sienes, enmarca el rostro, reduciendo visualmente el ancho de la cara.

