Los 6 cortes de pelo Bob que son atemporales y elegantes para usar en primavera 2026

Los cortes de pelo bob han regresado con más fuerza, un estilo de los noventas que se ha encargado de dominar los salones de belleza, destacándose por ser un peinado moderno, femenino y muy sofisticado de usar.

Para que lo puedas usar en primavera 2026, te detallaremos 6 alternativas diferentes que se destacan por ser atemporales y elegantes, opciones que puedes optar para hacerte un cambio de look innovador.

¿Qué cortes de pelo bob puedo hacerme?

En la actualidad hay diversos cortes de pelo bob, donde cada uno de ellos cuenta con características diferentes; muchos de ellos están dominando la primavera 2026, por ser opciones atemporales y elegantes. Por eso se recomienda emplear las siguientes opciones:

Bob francés con volumen : Aporta movimiento, va a la altura de la mandíbula y tiene un ligero aspecto despeinado.

: Aporta movimiento, va a la altura de la mandíbula y tiene un ligero aspecto despeinado. Bob francés con flequillo : Puedes optar por la opción anterior con un flequillo extra; vas a enmarcar el rostro con suavidad, con un look muy parisino.

: Puedes optar por la opción anterior con un flequillo extra; vas a enmarcar el rostro con suavidad, con un look muy parisino. Bob francés con raya de lado : Obtendrás volumen con movimiento natural, puedes llevarlo a nivel de la mandíbula y es muy fácil de peinar.

: Obtendrás volumen con movimiento natural, puedes llevarlo a nivel de la mandíbula y es muy fácil de peinar. Bob francés con raya en medio : Un clásico que no pasa de moda, le da simetría al rostro y mantiene un look chic que puedes lucir en todos lados.

: Un clásico que no pasa de moda, le da simetría al rostro y mantiene un look chic que puedes lucir en todos lados. Bob con flequillo de cortina con línea de lado : Un fleco que ha obtenido mayor relevancia en los últimos días, da volumen natural y suaviza el rostro.

: Un fleco que ha obtenido mayor relevancia en los últimos días, da volumen natural y suaviza el rostro. Bob encima de la mandíbula: Ideal para quienes desean un estilo más corto y fresco.

¿Qué largo de bob es mejor para usar?

Como ya pudiste ver, los cortes de pelo bob se destacan por ser cortos, pero algunos pueden ir arriba de la mandíbula o a nivel de los hombros, pero todo va a depender de lo que busques. Si tu cara es más redonda, puedes optar por opciones más largas, ya que estas te van a ayudar a estilizar tu rostro sin ningún inconveniente.

Por otra parte, si tu cara es alargada, puedes optar por la opción más corta, ya que no va a alargar el rostro, dando mayor volumen a los laterales. No esperes más y usa una de las alternativas anteriores para lucir peinados atemporales y sofisticados en la primavera 2026.