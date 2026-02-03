2 cortes de pelo bob que hacen ver más jóvenes a las mujeres de 60 años

En el mundo del estilismo hay cortes de acuerdo a la edad, pero hay otros que hacen que las personas luzcan más jóvenes, tal es caso del pelo bob, que se ve muy bien en las mujeres de 60 años y lo mejor de todo es que se ven más radiantes y con unos añitos menos, tal es el caso de estas 7 variaciones de cabello que quedan perfectas.

De acuerdo con un artículo del portal John Frieda, el cabello de las mujeres pierden grosor y densidad debido a los cambios hormonales que ocurren durante la menopausia. Por lo anterior, el pelo necesita mucho más cuidados y un look en el que se vea con más volumen. Conoce los 8 modelos de uñas que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Los 2 mejores cortes de pelo bob para rejuvenecer

1. Bob romo

Esta es una de las mejores opciones si tu cabello ha perdido densidad, pues el corte hace que luzca con más grosor, al dejarlo hasta la barbilla o justo debajo. Cabe destacar que uno de los pluses es que no se utilizan capas, ya que ello podría provocar que el cabello fino no luzca con fuerza.

Corte bob romo es uno de los mejores para lucir más joven.|Pinterest

2. Bob en ángulo

Este corte tiene un lado más largo que el otro, a fin de que luzca con más volumen y cuerpo. El cabello alargado va hacia adelante, para que sea lo primero que vea la gente, mientras que la parte más corta por detrás, con el objetivo de que aporte más volumen en la coronilla.

El corte bob en ángulo es ideal, ya que no requiere de muchos cuidados.|John Frieda

Cabe destacar que el corte Bob en ángulo es fácil de cuidar y de mantener. Un plus que recomienda el atrtículo del portal web es pedirlo con ondas suaves, para darle una apariencia con más grosor y así dejar con el “ojo cuadrado” a todos al lucir más joven y con una melena con demasiado volumen.