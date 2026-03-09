Los 8 cortes de pelo Bob que van a ser tendencia en la primavera

Para el 2026, los cortes de pelo Bob se han convertido en toda una tendencia, un estilo que muchas usuarias van a poder usar durante la primavera por ser un estilo muy elegante y que fácilmente se puede adaptar a todo tipo de melenas sin ningún problema.

En la semana de la moda de París, ya se indicaron cuáles serán los peinados que van a triunfar, estilos del bob que deberías usar ante la llegada de la nueva estación del año. Descubre cuáles son los estilos.

¿Qué cortes de pelo van a ser tendencia?

En la semana de la moda de París, se ha observado que los cortes de pelo Bob llegaron para dominar las pasarelas, estilos que debes emplear para lucir hermosa y sofisticada durante la primavera. Hay varias opciones que van a ser la tendencia, permitiendo que las usuarias puedan escoger entre diversas alternativas:

Micro bob con raya en medio , se encargará de resaltar los rasgos faciales.

, se encargará de resaltar los rasgos faciales. Bob con efecto mojado , que se destaca por tener raya lateral y enmarcar el rostro.

, que se destaca por tener raya lateral y enmarcar el rostro. Blunt bob que va a suavizar las facciones.

que va a suavizar las facciones. Bob liso y ondulado , permitiendo que las mujeres puedan adaptarlo a su tipo de melena y mantener un estilo elegante.

, permitiendo que las mujeres puedan adaptarlo a su tipo de melena y mantener un estilo elegante. Bob largo hacia atrás , su longitud puede llegar hasta los hombros o ligeramente más largo.

, su longitud puede llegar hasta los hombros o ligeramente más largo. Asimétrico corto , que uno de sus mechones llegue a los pómulos, mientras que el otro tenga una longitud hasta la mandíbula.

, que uno de sus mechones llegue a los pómulos, mientras que el otro tenga una longitud hasta la mandíbula. Aplicando el uso de flequillos laterales o rectos .

. Bob con puntas hacia adentro para que puedan crear un marco natural en la cara.

¿A quién le favorece el corte Bob?

Aunque los cortes de pelo Bob pueden ser una gran alternativa para todos los rostros, es cierto que a ciertas personas les pueden favorecer aún más. Se menciona que a quienes tienen una cara ovalada y alargada suele ser más beneficioso, ya que se encarga de no alargar en exceso el tamaño de la cara y proporciona un efecto visual de ensanchamiento.

Ahora ya conoces quiénes van a ser beneficiados al respecto, estilos que van a ser toda una tendencia en la primavera-verano del 2026, opciones que se han encargado de dominar la semana de la moda en París.