Los 8 cortes de pelo Bob que van a ser tendencia en la primavera
¡Un cambio de look innovador! Conoce los cortes de pelo Bob que se van a convertir en tendencia de la primavera, estilos únicos y llamativos que vas a amar
Para el 2026, los cortes de pelo Bob se han convertido en toda una tendencia, un estilo que muchas usuarias van a poder usar durante la primavera por ser un estilo muy elegante y que fácilmente se puede adaptar a todo tipo de melenas sin ningún problema.
En la semana de la moda de París, ya se indicaron cuáles serán los peinados que van a triunfar, estilos del bob que deberías usar ante la llegada de la nueva estación del año. Descubre cuáles son los estilos.
¿Qué cortes de pelo van a ser tendencia?
En la semana de la moda de París, se ha observado que los cortes de pelo Bob llegaron para dominar las pasarelas, estilos que debes emplear para lucir hermosa y sofisticada durante la primavera. Hay varias opciones que van a ser la tendencia, permitiendo que las usuarias puedan escoger entre diversas alternativas:
- Micro bob con raya en medio, se encargará de resaltar los rasgos faciales.
- Bob con efecto mojado, que se destaca por tener raya lateral y enmarcar el rostro.
- Blunt bob que va a suavizar las facciones.
- Bob liso y ondulado, permitiendo que las mujeres puedan adaptarlo a su tipo de melena y mantener un estilo elegante.
- Bob largo hacia atrás, su longitud puede llegar hasta los hombros o ligeramente más largo.
- Asimétrico corto, que uno de sus mechones llegue a los pómulos, mientras que el otro tenga una longitud hasta la mandíbula.
- Aplicando el uso de flequillos laterales o rectos.
- Bob con puntas hacia adentro para que puedan crear un marco natural en la cara.
@lililamua Respuesta a @SIMPLE joyas a mano 💦Este ha sido uno de mis peinados favoritos desde hace tiempo por su versatilidad y sobretodo por ser tan único!!!🤩 y además estuvo súper trend en la Met Gala, la vieron? 😎Jamás alguien ha ido peinada igual a mi cuando me lo hago!!! Aquí te dejo unos simples pasos para hacerlo, solo es cuestión de tener paciencia y orden para lograr que todo en pelo quede encapsulado y dure toda la noche! 🌙 Ahora cuéntame, te harías este look??? #wetlook #metgalalooks #metgalahair #hairstyle #shorthairstyles ♬ sonido original - Lili la Make Up Artist
¿A quién le favorece el corte Bob?
Aunque los cortes de pelo Bob pueden ser una gran alternativa para todos los rostros, es cierto que a ciertas personas les pueden favorecer aún más. Se menciona que a quienes tienen una cara ovalada y alargada suele ser más beneficioso, ya que se encarga de no alargar en exceso el tamaño de la cara y proporciona un efecto visual de ensanchamiento.
Ahora ya conoces quiénes van a ser beneficiados al respecto, estilos que van a ser toda una tendencia en la primavera-verano del 2026, opciones que se han encargado de dominar la semana de la moda en París.
@higorgiuseppe_ Blunt Bob Cut Semi reto Semi triangular #haircut #shorthair ♬ suono originale - Roby Maverick - 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖔 𝒔𝒂𝒏𝒏𝒂